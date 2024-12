Il Comune di Fucecchio ha un nuovo Segretario generale

La sindaca di Fucecchio Emma Donnini ha nominato il nuovo Segretario comunale. Si tratta della dottoressa Valentina La Vecchia, Segretario generale di fascia A, che arriva a Fucecchio dopo l’ultimo incarico presso i Comuni di Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense e Lesignano de' Bagni. Laureata in Giurisprudenza all’università di Palermo, ha conseguito il master di II livello in "Legalità anticorruzione e trasparenza per Segretari comunali e Funzionari" presso l’università Roma Tre.

Iscritta nel registro dei Revisori Contabili e nell’elenco degli OIV-Organismi Indipendenti di Valutazione, ha fatto pratica legale e pratica notarile presso due studi di Palermo prima di intraprendere la carriera di Segretario generale. Al primo incarico presso i Comuni di Berzo Demo e Sonico sono seguiti quelli nei Comuni di Sciara, Bereguardo, Trovo Verrua Po, Mezzanino, Ferrera Erbognone, Scaldasole, Linarolo, Zerbolo, Castiraga Vidardo, Bremio, Agira, San Cataldo, Serradifalco, Scordia, Sortino, Mineo, Piana degli Albanesi, Comiso, Leonforte, Castelvetrano, Isola delle Femmine, Altamura e Partanna, fino all’ultima esperienza nei Comuni di Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense e Lesignano de' Bagni.

La dottoressa La Vecchia ha incontrato gli amministratori e i dipendenti del Comune di Fucecchio formulando i suoi più vivi auspici di una proficua collaborazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

