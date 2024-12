Iniziare a investire: quali sono i primi passi da compiere

Il mondo degli investimenti è oggi molto più accessibile rispetto al passato. Anche chi dispone di somme non particolarmente elevate può crearsi un piccolo portafoglio di investimento, ricorrendo a diversi strumenti e prodotti finanziari. Tutto questo è reso possibile dalle nuove tecnologie, le quali consentono di investire online in pochi click, sfruttando piattaforme sempre più sicure e potendo contare sulla consulenza di esperti del settore.

Naturalmente, è sempre fondamentale tenere presente che investire significa correre dei rischi, i quali, nel peggiore dei casi, possono portare alla perdita totale del capitale. Per questo motivo, bisogna muoversi con prudenza e senza fretta, compiendo un passo alla volta.

Di seguito andremo a scoprire come procedere per approcciarsi in modo corretto al settore degli investimenti.

Colmare le lacune tramite l’educazione finanziaria

Prima ancora di iscriversi a piattaforme di trading, aprire un conto titoli, contattare dei consulenti finanziari e via dicendo, è utile colmare le proprie lacune in fatto di alfabetizzazione finanziaria. Questo passaggio può aiutare non solo a comprendere meglio che cosa significhi investire o fare trading, a quali rischi si va incontro e quali strumenti finanziari è possibile utilizzare, ma anche a capire come risparmiare il denaro necessario per creare un piccolo capitale da destinare agli investimenti.

Tra articoli online, e-book e videocorsi, le risorse alle quali è possibile fare ricorso sono numerose e, in molti casi, anche gratuite. Ciò che conta è accertarsi della loro qualità e puntare preferibilmente su contenuti e materiali creati da esperti del settore.

Definire i propri obiettivi finanziari

Una volta acquisite le conoscenze di base, si può fare un ulteriore passo avanti, definendo i propri obiettivi finanziari, i quali dovranno essere il più possibile precisi. L’individuazione degli obiettivi è un punto di partenza molto importante in quanto, nella fase successiva, potrà aiutare a definire l’orizzonte temporale e a identificare gli strumenti finanziari più idonei.

Gli obiettivi possono essere molto vari e andare dall’acquisto della prima casa alla creazione di una rendita aggiuntiva da affiancare alla pensione obbligatoria.

Affidarsi a un consulente finanziario esperto

Per individuare le strategie, gli strumenti e i prodotti di investimento più in linea con i propri obiettivi e il proprio profilo di rischio è sempre preferibile evitare il fai da te e rivolgersi a esperti del settore. In particolare, può essere utile appoggiarsi a un consulente finanziario indipendente il quale, dopo un’attenta analisi della situazione finanziaria e l’identificazione del livello di rischio che si è in grado di affrontare, potrà aiutare a definire un piano di investimento adeguato. Ad esempio, potrà consigliare di ricorrere alla gestione patrimoniale, al Piano di Accumulo Capitale oppure di aderire a un PIP o a un fondo pensione; oltre a questo, potrà consigliare di orientarsi su strumenti finanziari più o meno rischiosi.

Questo passaggio, sebbene non protegga totalmente dai rischi legati agli investimenti – i quali sono sempre presenti – può offrire un valido aiuto per adeguare i rischi alle proprie possibilità sia economiche sia emotive, trovare il giusto equilibrio tra rischi e rendimento, aumentare le possibilità di raggiungere i propri obiettivi finanziari entro l’arco temporale stabilito.