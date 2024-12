Turismo in Toscana: approvato il Testo Unico

Il Consiglio regionale, poco prima della mezzanotte di venerdì 20 dicembre, ha approvato a maggioranza il Testo Unico del turismo, che riorganizza normativamente tutta la materia e introduce novità per quanto riguarda le strutture ricettive e la gestione dell’overtourism con particolare attenzione al fenomeno degli affitti brevi. Hanno votato a favore il Pd, Italia Viva e il Movimento 5 stelle; contrari i consiglieri di Fratelli d’Italia; astenuti i consiglieri della Lega. Durante le operazioni di voto sono stati approvati anche alcuni emendamenti del Pd, di Italia Viva, della Lega e un emendamento sottoscritto da tutti i gruppi, con esclusione del gruppo di Forza Italia.

Prima del voto finale, a partire dal pomeriggio, sono stati discussi molti ordini del giorno, la gran parte dei quali di Forza Italia e della Lega e in parte poi ritirati. Tra quelli approvati dal Consiglio regionale, quello della capogruppo del Movimento 5 stelle Irene Galletti (M5S), che impegna il Presidente e la Giunta regionale a prevedere – attraverso accordi tra i diversi soggetti pubblici ed uno scambio di dati e controlli sul campo – un sistema potenziato che consenta la reale attuazione del monitoraggio della vigilanza e delle sanzioni previsti dalla proposta di legge. L’Aula si è espressa con voto unanime.

Stessa espressione di voto anche sul primo ordine del giorno di Marco Stella, capogruppo di Forza Italia, emendato dal presidente del gruppo del Partito democratico, Vincenzo Ceccarelli, che impegna l’esecutivo regionale a destinare risorse per la realizzazione e valorizzazione di campeggi e glamping, o ammodernamento di quelli già esistenti, destinati a campi estivi o invernali a favore di soggetti minori in condizione di disabilità fisica o intellettiva. Nel pacchetto presentato da Stella, ricordiamo ancora la valorizzazione del cicloturismo nel territorio regionale, spaziando dal potenziamento dei servizi per i cicloturisti alla promozione delle ciclovie esistenti, alla destinazione di contributi per la realizzazione di nuove ciclovie, nonché a creare combinazioni di viaggio con la variante treno più bici e, infine, a creare app apposite a disposizione dei turisti delle strutture ricettive e delle agenzie turistiche. Dal turismo in movimento alle strutture ricettive, sempre grazie ad un ordine del giorno di Stella, approvato a maggioranza dal Consiglio regionale, che impegna la Giunta a garantire la valorizzazione degli alberghi diffusi nel panorama relativo all’offerta turistica regionale. Approvato anche un odg per chiedere alla valorizzazione del ruolo delle aree di sosta camper.

Approvati anche due odg presentati dalla Lega e illustrati dalla capogruppo Elena Meini. Il primo, impegna la Giunta a prevedere la realizzazione, coinvolgendo le realtà universitarie regionali, di uno studio per valutare gli effetti di una possibile fusione tra Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana e a relazionarne gli esiti al Consiglio regionale. Il secondo, chiede a implementare e rafforzare le attività di Toscana Promozione Turistica per promuovere l’accessibilità turistica regionale; a realizzare una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della Toscana come destinazione turistica accessibile valorizzando le strutture, i servizi e i percorsi esistenti; infine chiede di coinvolgere le comunità turistiche locali nel monitoraggio della qualità e nella promozione delle infrastrutture accessibili, favorendo azioni coordinate per migliorare l’offerta turistica inclusiva della regione.

A seguire è stata approvata (hanno votato a favore Pd e Italia Viva e si è astenuto il gruppo della Lega) una proposta di legge che modifica la legge 30/2003, adeguandola alla nuova governance in materia di sistema informativo regionale del turismo posta dall’adozione del Testo unico del turismo, che attribuisce le competenze amministrative in materia di sistema informativo locale, già attribuite ai comuni capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze, alle Comunità d’ambito turistico o unione dei comuni.

La scheda del Testo Unico

Il Testo unico del turismo risponde alle esigenze di riforma della disciplina del turismo, a causa dell’evoluzione sempre più rapida del sistema economico, dei mutamenti nella domanda e nell’offerta, del ruolo ormai predominante assunto dalla digitalizzazione e della necessità di adeguare il modello di governance del sistema. Tra gli obiettivi di fondo, quello della gestione dell’overtourism e del fenomeno delle locazioni brevi.

Si introduce, tra i “Principi generali”, una norma relativa alla salvaguardia dei diritti del turista ed una relativa alla promozione e alla tutela del turismo sostenibile. Riguardo alla “Governance”, si procede ad una complessiva razionalizzazione e semplificazione in merito al ruolo e alle funzioni amministrative esercitate dagli attori istituzionali coinvolti. Riguardo alla Regione e alle competenti agenzie regionali - Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) - si rafforzano e meglio delineano le funzioni di promozione turistica, in particolare di promozione e marketing turistico digitale. Riguardo alle funzioni attribuite agli enti locali, si consacra il ruolo delle Comunità d'ambito turistico (già Ambiti territoriali) quale dimensione ottimale per l’esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia; si opera un’auspicata razionalizzazione sottraendo ai Comuni capoluogo e alla Città Metropolitana le residue funzioni loro spettanti - in materia di agenzie di viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni pro-loco e classificazione delle strutture ricettive – per conferirle ai Comuni. Riguardo agli organismi di partecipazione e consultazione si prevedono due livelli: - la Consulta della Comunità d'ambito turistico - che va oltre la vigente previsione dell’Osservatorio turistico di destinazione (OTD) – quale organismo di negoziazione e confronto tra gli amministratori e gli operatori, protagonisti della generazione dell’offerta turistica.

Per quanto riguarda le strutture ricettive, si opera una completa riscrittura delle relative disposizioni, ispirata ai criteri dello snellimento e della semplificazione. In particolare, si prevede l’accorpamento di norme comuni e di contenuto omogeneo all’interno delle varie categorie di strutture ricettive (alberghiere, all’aperto, extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva, extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione). Si conferisce inoltre dignità autonoma, mediante l’introduzione di un capo apposito, alle strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort).

Per gli alberghi - nonché per le altre strutture alberghiere - , si introduce la possibilità di utilizzare alcuni locali della struttura (non oltre il 40%) per lo svolgimento di attività di smart working e la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità della struttura alberghiera, purché collocate nelle vicinanze di questa (e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva) a patto che sia garantito all’ospite non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo.

La Regione e i Comuni possono prevedere agevolazioni a favore degli alberghi a 1 o 2 stelle che stipulano convenzioni con università, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ITS Academy, aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a studenti, pazienti e loro familiari, lavoratori.

Si prevede che gli alberghi classificazione a 4 o 5 stelle, che organizzano attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, sempre nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, siano denominati Academy Hotel.

Le imprese del turismo, le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali – ovvero quelle esercitate nell’abitazione ove il gestore ha sia la residenza che il domicilio - vengono espunte dal Testo Unico, che da ora in avanti disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale.

Si riformula la norma in modo che non vi sia equivoco sul fatto che l’albergo diffuso è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.

La locazione turistica viene regolamentata, per i profili di competenza, in modo più articolato e sequenziale. In particolare viene previsto che, per il perseguimento di una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, della preservazione del tessuto sociale, nonché per garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine, i Comuni a più alta densità turistica possano adottare uno specifico regolamento cui demandare l’individuazione di forme di limitazione all’esercizio dell’attività di locazione breve praticata per finalità turistiche. Tali criteri e limiti devono riferirsi a determinate zone o aree del territorio comunale e rispettare i parametri elencati nella legge; sulla base di questi, i regolamenti adottati dai Comuni potranno, in particolare: determinare, per specifiche zone omogenee, sia un divieto generale allo svolgimento dell’attività di locazione breve sia un numero massimo di giorni, anche non consecutivi in ciascun anno solare, superato il quale lo svolgimento dell’attività di locazione breve è da considerarsi non consentito; individuare uno specifico rapporto da rispettare fra superficie dell'immobile e numero di ospiti ammessi; definire requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve dovranno possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.

La legge prevede modifiche sostanziali anche riguardo alla disciplina degli stabilimenti balneari, mentre viene parzialmente riscritta la normativa riguardo le Agenzie di viaggio.

Si è introdotto il Titolo VII-Trasporto turistico, con quale si attribuisce ai Comuni a più alta densità turistica la possibilità di individuare, d’intesa con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico effettuate utilizzando autovetture, velocipedi, motoveicoli, veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli elettrici, aeromobili e natanti. La norma costituisce un’assoluta novità e persegue l’obiettivo di assicurare una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale.

Col Titolo VIII - Professioni turistiche, infine, si evidenzia che la materia è in regime di competenza concorrente, motivo per cui si rende necessario l’aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma recentemente approvata dallo Stato. Vengono invece confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina.

Le reazioni

Fossi (Pd): “Toscana prima regione italiana che disciplina il turismo

“Dopo l’estenuante ostruzionismo della destra, abbiamo ottenuto un’importantissima vittoria. Siamo grandemente soddisfatti del risultato raggiunto con l’approvazione del nuovo Testo Unico sul Turismo: la Toscana è la prima regione italiana ad avere una legge che lo disciplina, combattendo così le degenerazioni dell’overtourism" dichiara il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

"Si tratta di un elemento di innovazione fortissimo, una novità assoluta nel nostro Paese, in linea con la proposta di legge che il Partito democratico ha presentato a livello nazionale - prima firmataria la segretaria Elly Schlein.

Come Pd regionale, il cui ruolo è stato determinante nel raggiungere questo obiettivo, siamo molto contenti e orgogliosi del fatto che la Toscana si caratterizzi per essere all’avanguardia nel recepire i cambiamenti che il fenomeno turistico ha subito nell’arco degli ultimi anni, valorizzandolo ma allo stesso tempo intervenendo su quelle che sono le criticità che si sono venute a creare, per delineare così un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre città. Vogliamo ringraziare il Consiglio regionale per l’eccellente lavoro svolto con il presidente Antonio Mazzeo, il gruppo Pd, la Commissione sviluppo economico guidata dal presidente Gianni Anselmi, oltre che il presidente Giani e la Giunta regionale”.

Ceccarelli e Anselmi (PD): “Più poteri ai Comuni e nuove opportunità per il settore”

“Abbiamo scritto una bella pagina per la Toscana. La riforma del testo unico del turismo può fare da apripista nel Paese per una rinnovata gestione del settore, che rappresenta un tassello centrale dell’economia della nostra regione. Come Gruppo Pd, grazie alla proposta arrivata dalla Giunta regionale e dall’assessore Marras, con un lavoro significativo svolto in commissione e in queste ore in Aula con gli altri gruppi consiliari, abbiamo portato avanti un lavoro importante per dotare la nostra regione e le nostre amministrazioni di nuovi strumenti per regolamentare un comparto profondamente cambiato in questi anni, che interessa da vicino la vivibilità delle nostre città e lo sviluppo dei territori. Questa non è una legge per contrastare il turismo ma, al contrario, per rilanciarlo tenuto conto dei grandi mutamenti avvenuti nel settore negli ultimi anni. Grazie al nuovo testo unico, i Comuni che hanno un’alta densità turistica avranno una nuova leva per intervenire e per gestire fenomeni complessi e diffusi nelle principali città turistiche toscane, come quello dell’overtourism, individuando zone omogenee in cui poter definire limitazioni per lo svolgimento dell’attività di locazione breve. Registrato le richieste dei sindaci e delle sindache toscane, proprio in queste ore abbiamo allargato l’applicazione di questa nuova disciplina a tutti i Comuni ai quali è attribuito l’indice più alto di densità turistica dell’Istat e comunque a tutti i capoluoghi di provincia”. È quanto ha dichiarato Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale, a margine dell’approvazione del nuovo Testo Unico del Turismo della Toscana avvenuta nella seduta di ieri dell'Assemblea toscana.

“Abbiamo pensato che la Toscana dovesse porsi l’obiettivo di governare i cambiamenti intercorsi nel mondo del turismo, recuperando un destino che le è noto: quello di interpretare un ruolo di coraggio e innovazione, di utilizzo della legge per marcare un dibattito che va oltre i suoi confini - ha continuato Gianni Anselmi, consigliere regionale Pd e presidente della commissione sviluppo economico – Quello sul turismo è un testo, condiviso costantemente con l’assessore Marras, su cui abbiamo lavorato come commissione sviluppo economico prima e con i colleghi di minoranza in quest’ultimo passaggio in Aula. Da una norma già incisiva, abbiamo presentato al Consiglio una legge che dà ai sindaci più forza nel governo del turismo e più strumenti per incidere sul fenomeno dell’overtourism. In questo senso, con la sottoscrizione di queste misure da parte di tutti i gruppi politici, ne abbiamo rafforzato la portata politica. Il fatto che altri sindaci abbiano chiesto di estendere la norma anche ai Comuni con meno di 50mila abitanti significa che la norma è buona e pronta a incidere positivamente sul futuro delle città. I Comuni potranno infatti regolamentare la presenza delle locazioni brevi e scegliere i perimetri su cui applicare le riforme, ma avranno la facoltà di scegliere se farlo o meno”.

“Il nuovo testo darà alle amministrazioni comunali la possibilità di intervenire con misure mirate su alcune zone delle città, un risultato frutto di un lavoro importante che abbiamo intrapreso avvalendoci anche dei pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments)” – ha sottolineato Anselmi – Tra gli altri aspetti innovativi della legge, l’introduzione di un principio: quello dell’imprenditorialità come leva per uniformare la qualità dei servizi al turismo nel comparto della ricettività extra alberghiera e l’idea per cui le strutture dove si esercita stabilmente attività ricettiva debbano cambiare la destinazione d’uso ai fini urbanistici. A fronte dei cambiamenti che la legge porterà nella gestione del settore, abbiamo previsto una norma transitoria, cui potranno ricorrere i Comuni, per consentire un’applicazione più graduale della nuova disciplina e l’esonero dal versamento degli oneri di urbanizzazione per i cambi d’uso senza opere.”

“Un altro grande tema è quello dell’ospitalità a prezzi accessibili per alcuni segmenti della domanda – ha concluso Anselmi – Nel testo unico abbiamo inserito una norma che prevede agevolazioni da parte dei Comuni o della Regione in favore di alberghi a 1 o 2 stelle che stipulano convenzioni con università, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ITS Academy, aziende sanitarie. Lo abbiamo fatto per facilitare il soggiorno di studenti, lavoratori e familiari dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie. Crediamo che questa, così come le altre misure introdotte, sia un principio di vivibilità sacrosanto per i territori, che trova una sinergia tra domanda di alloggi e valorizzazione delle strutture esistenti”.

