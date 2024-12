Un ceppo per fare "pace" col Natale tradizionale e senza equivoci a Castiglion Fiorentino

Aveva suscitato qualche polemica la scritta luminosa "Xmas" sistemata nei giardini pubblici di Castiglion Fiorentino per augurare buon Natale in modo moderno e internazionale. Forse, per quel possibile equivoco che poteva richiamare a fatti del secondo conflitto mondiale, invece che al Christmas abbreviato in Xmas così tanto in uso nel mondo anglosassone.

Sta di fatto che il sindaco di Castiglion Fiorentin, Mario Agnelli, ha chiuso la polemica piazzando il ceppo accanto alla scritta per esplicitare a tutti il senso natalizio: "Voglio che sia un Natale inclusivo per questo ho pensato di affiancare alla famosa scritta 'Xmas' un ceppo con un fiocco rosso che richiama le antiche tradizioni per mettere in pace tutte le generazioni, senza alcuna strumentalizzazione politica".

La scritta era semplicemente un addobbo natalizio con un richiamo internazionale, e che tale era e rappresentava, come confermato dal presidente del centro commerciale naturale autore del progetto addobbi natalizio. "Ho voluto il ceppo perché il Natale deve essere di pace e includere tutti, gli anziani che ancora amano le tradizioni e i giovanissimi avvezzi alle scritte abbreviate e ai social, anche perché io amo molto le tradizioni che rappresentano al meglio il nostro territorio" ha concluso il primo cittadino.

