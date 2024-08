Ferragosto in Toscana tra concerti, tuffi e musei

Dal mare alle città d'arte, dalle cocomerate alle visite ai musei, ecco le proposte di GoNews.it per Ferragosto Toscana, le segnalazioni di eventi per trascorrere il Ferragosto nella nostra regione!

Ferragosto Toscana nell'Empolese Valdelsa

Certaldo

Musei aperti a Certaldo Alto . Il sistema museale di Certaldo sarà visitabile anche giovedì 15 agosto 2024, in occasione del Ferragosto. Sia Casa Boccaccio sia Palazzo Pretorio saranno regolarmente aperti, così come il Museo di Arte sacra, allestito in un convento agostiniano del Quattrocento, al quale si accede dal vicino chiostro della Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo. Possibilità di biglietto cumulativo ridotto per l'ingresso a due musei (Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio) o a tutti e tre. Ingresso libero per i residenti nel comune di Certaldo. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Cinema d'estate a Certaldo. Continuano gli appuntamenti con il cinema sotto le stelle nell'arena di Palazzo Pretorio, nel borgo alto di Certaldo. Grandi film d'autore, prime visioni e titoli per famiglie e ragazzi per un cartellone Cinema d'Estate davvero da non perdere. E non mancano le proposte neppure per la notte di San Lorenzo, per Ferragosto e ancora per tutto il mese di agosto fino al primo settembre, data del gran finale.

Per il programma e i prezzi: CLICCA QUI.

Montespertoli

Il canto argentino e corso di Magicanima . Ferragosto a Montespertoli a San Piero in Mercato con Magicanima, spettacolo nato dall’incontro tra Rosela Libertad (Argentina) e Stéphane Casalta (Corsica), un tour di canto in più lingue, un’odissea che percorre le montagne della Corsica, le pianure di Santa Fé in Argentina, e che trascina il pubblico a volte nel Mediterraneo, a volte in America Latina secondo le canzoni.(QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Ferragosto Toscana a Firenze e provincia

Al Parco dei Renai come al mare. Il mare di Firenze? E’ il parco dei Renai. A Ferragosto, Signa diventa la spiaggia metropolitana, collegata a Firenze dalla pista ciclabile che parte dalle Cascine. Il parco chiude alle due di notte, non mancano le serate danzanti, gli aperitivi a bordo vasca in piscina e le cene sulla fresca terrazza in riva al lago. Sabbia naturale, piscina semiolimpionica, il centro di wing surf, e-foil, hydrofoil - kite surf e sup, scuola di vela e poi ristorazione, gonfiabili e attività per bambini, minigolf, foot volley e beach volley, la parete d’arrampicata e altro ancora. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Ferragosto ai Musei del Bargello. Da giovedì 15 a domenica 18 agosto, una full immersion di storia, arte e cultura nei cinque musei del gruppo: al Museo Nazionale del Bargello in programma anche una serie di visite guidate gratuite per i possessori del biglietto di ingresso. Apertura garantita nel weekend di Ferragosto anche per il Museo delle Cappelle Medicee e al Museo di Palazzo Davanzati, raro esempio quest'ultimo di dimora fiorentina del Trecento. Sabato 17 inoltre, come tutti i sabati, sarà possibile partecipare alle visite guidate organizzate a Casa Martelli, casa-museo appartenuta alla nobile casata fiorentina dei Martelli, vero e proprio tesoro nascosto del panorama museale fiorentino. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Ferragosto ai Musei Civici e Palazzo Medici Riccardi. Il weekend di Ferragosto si trascorre ai Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, che rimarranno visitabili nei consueti orari di apertura e offriranno la possibilità di partecipare alle varie iniziative e visite guidate per adulti e per famiglie con bambini organizzate da MUS.E. Visibili anche il Complesso di Santa Maria Novella, Forte Belvedere e da venerdì 16 a domenica 18 anche tutti i musei civici. Tante le mostre temporanee visitabili oltre alle collezioni permanenti. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Ferragosto Toscana nelle altre province

Pisa

Spiaggiata al Bagno degli Americani. La sera di mercoledì 14 agosto è tempo di "Spiaggiata di Ferragosto" al Bagno degli Americani di Tirrenia. Dalle ore 22.30 spazio alla musica con il concerto del gruppo “The Shocks!” quartetto pisano specializzato in “rock and roll” anni sessanta, la serata proseguirà sulla spiaggia con DavDj e Onli_fanti. Non mancherà il buon cibo con la cena al ristorante del BAM, bar, birreria e hangar con la gustosa pinsa, il fritto, la porchetta, gli hamburger (anche veg) e altro ancora. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Cena in piscina e Sagra del pesce a Vicopisano. Tanti gli eventi in questi giorni di Ferragosto nel territorio di Vicopisano. A Uliveto Terme la sagra del pesce e dello sport; sempre aperta la Piscina Comunale di Uliveto Terme, dove il 14, dalle 20:00, con vasca aperta fino alle 23:30: "Mi vesto buffo, vinco un tuffo". Chi si travestirà in modo divertente potrà vincere ingressi in piscina gratuiti, l'ingresso costa 8 euro oppure 15 con cena e bevanda inclusa. Aperto alle visite guidate, sia per Ferragosto che la domenica, il Complesso della Rocca del Brunelleschi, con la Torre del Soccorso e il suo Camminamento. Queste e altre ancora le iniziative. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Caccia al tesoro, teatro e musica a San Miniato. Per la XVI edizione del Festival del pensiero popolare / Palio di San Rocco Pellegrino, in corso dal 10 al 16 agosto, giovedì 15 agosto alle ore 18 in Piazza Buonaparte la caccia al tesoro, e alle ore 21:30 "La Bruna", spettacolo comico di teatro canzone, di e con Alberto Becucci & Alessandro Riccio. Alle 23:00, Lola & The Workaholics in concerto, con Giancarlo Di Vanni (Sound System), Rolando Calabrò (Basso), Stive Lunardi (Violino) e Aurora Cosimi Loffredo (Voce). (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Livorno

Recital pianistico in Fortezza Vecchia. Giovedì 15 agosto ore 21:00, in Fortezza Vecchia, Palco della Cisterna, recital pianistico "Canzoni a Ferragosto - Ilio Barontini", per il Livorno Music Festival in collaborazione con Sifare Classical. Un recital nello stile del grande cantautorato italiano, dove però la voce che dà forza ad una felice selezione che propone 17 tra le più famose canzoni italiane d'autore del Novecento (da Battiato a Tenco, da Endrigo a Paoli), affidata ai tasti del pianoforte di Ilio Barontini, in una sequenza di emozioni e innovazione. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).

Pistoia

Cocomerata a Pescia. Ferragosto dedicato al prelibato e fresco frutto, anguria o cocomero che dir si voglia, al Parco di Pinocchio a Collodi (Pescia – Toscana), dalle ore 17.00 alle 18.30. L’evento è gratuito e riservato ai possessori del biglietto o del pacchetto famiglia di ingresso, e comprende anche la visita alla Casa delle Farfalle e attività dedicate ai bambini, fra cui Giochi d’Acqua per rinfrescarsi dalla calura estiva. E poi spettacoli, percorsi avventura e altro ancora. L’evento è previsto anche in caso di pioggia. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Prato

Notte al museo con ingresso libero. Ferragosto all'insegna della cultura, alla scoperta del patrimonio artistico della città di Prato: il 15 agosto il Museo di Palazzo Pretorio apre eccezionalmente le sue porte anche in orario notturno, dalle 21 alle 24, con accesso gratuito e possibilità di ammirare il panorama dalla bellissima terrazza. Nel museo, le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d'altare fino alle opere contemporanee di Jacques Lipchitz, Ives Klein e Michelangelo Pistoletto. Al piano terra la mostra Tamagnini. Mirabile avventura d’arte. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Arezzo

Casa Bruschi ingresso libero con visite guidate. Per un Ferragosto Toscana all’insegna dell’arte, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi consentirà l’ingresso straordinario gratuito, giovedì 15 agosto. Previste visite guidate volte a scoprire alcune opere dei grandi maestri che tra fine 1400 e il 1700 hanno rappresentato la Madonna con Bambino. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Castiglion Fiorentino (Arezzo)

Vintage Festival a Castiglion Fiorentino. Dal 14 al 18 agosto a Castiglion Fiorentino si svolgerà la sesta edizione del Vintage Festival. Il centro storico del paese si trasforma nel “set di un film americano”: auto d’epoca esposte lungo le strade, un Vintage Market in cui perdersi per ore alla ricerca di pezzi unici dal fascino retrò, musica e spettacoli di ballo dal vivo che animeranno le serate fino a notte fonda. Giovedì 15 agosto in programma KELLIE RUCKER (USA) MEETS THE GOOD FELLAS – Parco Presentini, MAURO L. PORRO BAND – Piazza del Comune, CLEM AND TIME – Corso Italia, MAX PANCONI R’N’R TRIO – Porta Fiorentina, LUCIGNOLO – Street band. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Pietrasanta (Lucca)

Ferragosto d’arte e spettacolo a Pietrasanta. Un programma ricco di eventi animerà la giornata di Ferragosto Toscana a Pietrasanta, fra centro storico e Marina, con incontri culturali, musica dal vivo, mostre e itinerari d’arte da visitare gratuitamente. Alle 17,30, allo “Spazio Caffè” della Versiliana, Massimo Boldi sarà ospite del Cenacolo Artom. Poi due appuntamenti all’insegna della musica, entrambi alle 21,30. A Marina, il “Duo Gardel” composto da Gianluca Campi alla fisarmonica e Claudio Cozzani al pianoforte, pronto a incantare il pubblico con il concerto “Tango Apasionado”. Nello “Spazio Agorà” di Tonfano, il concerto de “Il Giardino dei Semplici”, la storica band, che ha firmato la canzone con cui Il Volo ha vinto Sanremo 2015. E poi mostre d'arte e fotografia e altro ancora. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)