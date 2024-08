Canzoni a Ferragosto: da Battiato a Tenco, al Livorno Music Festival

Giovedì 15 agosto ore 21:00, sul Palco della Cisterna in Fortezza vecchia un recital nello stile del grande cantautorato italiano, dove però la voce che dà forza ad una felice selezione che propone 17 tra le più famose canzoni italiane d'autore del Novecento è affidata ai tasti del pianoforte di Ilio Barontini, in una sequenza di emozioni e innovazione. L'evento fa parte del Livorno Music Festival, in collaborazione con Sifare Classical.

Questo il programma della serata:

Umberto Bindi, Il nostro concerto

Sergio Endrigo, Te lo leggo negli occhi

Sergio Endrigo, Canzone per te - Io che amo solo te (medley)

Giorgio Gaber, Non arrossire - La libertà (medley)

Luigi Tenco, Vedrai, vedrai - Mi sono innamorato di te (medley)

Gino Paoli, Il cielo in una stanza - Sapore di sale (medley)

Domenico Modugno, Tu si’ na cosa grande - Resta cu’ mme (medley)

Jimmy Fontana, Il mondo

Elio Isola, La voce del silenzio

Franco Battiato, Voglio vederti danzare

Franco Battiato, La cura

Lucio Battisti, I giardini di marzo

Ilio Barontini, pianoforte

