Il Risorgimento e Livorno, un accordo per la valorizzazione del 1849 e dei valori unitari

È stato sottoscritto ieri, venerdì 15 novembre, nella Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, un protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Provinciale, Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali e Comune di Livorno per promuovere, nelle scuole, di ogni ordine e grado, il progetto “Inno, Bandiera, Costituzione e Difesa di Livorno del 10-11 maggio 1849”. Il progetto si prefigge di valorizzare sia l’evento storico sia la consapevolezza della memoria come elemento di cittadinanza e di proiezione verso il futuro dei giovani, stimolando la riflessione sulle tappe storiche fondamentali del Risorgimento italiano. L’accordo ha validità triennale, e rappresenta il prosieguo e lo sviluppo di una analoga intesa sottoscritta nel 2022.

A firmare il Protocollo la prof.ssa Cristina Grieco dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la prof.ssa Cecilia Gambacciani presidente del Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali e il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Erano presenti i rappresentanti delle istituzioni cittadine e delle forze dell’ordine, insieme alle personalità e agli studiosi che fin dalla costituzione del Comitato avvenuta nel 2020 portano avanti attività e iniziative volte a valorizzare il Risorgimento livornese e a tramandarne i valori. Dopo gli interventi del sindaco Salvetti, della prof.ssa Grieco e della prof.ssa Gambacciani, la cerimonia si è conclusa con l’applaudito contributo della prof.ssa Francesca Capanna.

Il Protocollo si rifà a varie norme tra cui, per quanto riguarda la parte del progetto riguardante la Bandiera, la legge 222/2012, che riconosce il 17 marzo (data della proclamazione, a Torino nell’anno 1861, dell’Unità d’Italia) quale “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” per promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, per riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.

Per l’eroica Difesa della Città dall’assalto austriaco del 10 e 11 maggio 1849, unica battaglia risorgimentale svoltasi in Toscana, il Protocollo si richiama alle leggi regionali che si prefiggono di tutelare e valorizzare quelle identità culturali del territorio che hanno nelle rievocazioni e ricostruzioni storiche un elemento di elevata riconoscibilità.

Il Protocollo richiama anche la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 1° febbraio 2022 con la quale si individua nel Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali il soggetto di riferimento per le iniziative celebrative risorgimentali a Livorno, per aver fatto conoscere ai livornesi, e non solo, eventi fondamentali della storia risorgimentale della città, con cerimonie, importanti studi e convegni, pubblicazione di volumi, le celebrazioni e rievocazioni storiche in piazza Bartelloni e nei quartieri limitrofi con figuranti provenienti da varie parti d’Italia, e il Gran Ballo Risorgimentale sulla Terrazza Mascagni con danzatori in costume d’epoca.

Con questo Protocollo, l’Ufficio Scolastico Provinciale si impegna a promuovere negli istituti scolastici di ogni ordine e grado le iniziative proposte dal Comitato Valori Risorgimentali in sodalizio con le associazioni della memoria storica ANPI ed ANPPIA, istituendo un gruppo di lavoro misto (composto da due rappresentanti designati dall'USP, due dal Comitato e due dal Comune) per una migliore organizzazione dell’offerta formativa presentata. I lavori e le esperienze svolte durante tutto il progetto saranno poi resi disponibili in una apposita sezione del sito web dell’USP.

Il Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali elaborerà interventi e iniziative per fornire supporto alle scuole al fine di ampliarne l’offerta formativa, utilizzando e coordinando gli strumenti forniti abitualmente sia dal Presidio Militare (la Fanfara dell’Accademia navale e la Banda musicale della Brigata Folgore) che da altri soggetti del territorio. Inoltre, il Comitato offrirà ogni anno un premio alle classi che produrranno un elaborato meritevole. Il premio sarà di 100 euro per classe.

Il Comune di Livorno, che intende consolidare le iniziative a carattere celebrativo e rievocativo degli eventi del Risorgimento nazionale e di quello livornese in particolare, continuerà, con il coordinamento dell’Ufficio Cerimoniale, a fornire supporto alle iniziative del Comitato, provvedendo inoltre alla stampa di locandine e diplomi, alla concessione gratuita del suolo pubblico e al servizio di facchinaggio in occasione delle iniziative, a fornire corone di alloro e mazzi di fiori, bandiere italiane ed europee.

Fonte: Ufficio Stampa

