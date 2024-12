Vogliamo scendere! Protesta a Pisa e in 30 stazioni italiane contro il caro trasporti

Oggi alla stazione di Pisa Centrale e in oltre 30 stazioni in tutta Italia durante le giornate di agitazione nazionale contro il caro trasporti abbiamo salutato gli studenti in partenza per le vacanze.

La campagna di raccolta firme "VOGLIAMO SCENDERE" per la calmierazione dei biglietti del treno per i fuorisede ha raccolto, tra la modalità online e la modalità cartacea, migliaia di sottoscrizioni, a testimonianza di quanto il costo del rientro a casa sia un problema molto sentito dagli studenti fuorisede. Trent'anni di politiche di tagli e privatizzazioni, che proseguiranno con la nuova legge di bilancio, hanno distrutto quello che dovrebbe essere un servizio erogato da una azienda, che ricordiamo esser pubblica, quale è FS, aprendo la strada alla speculazione sui bisogni dei cittadini.

L'impennata del costo dei biglietti, non solo dei treni, è una delle tante violenze che i fuorisede subiscono sulla propria pelle, a cominciare da quel processo di migrazione forzata che costringe migliaia di giovani provenienti dal Sud e da contesti perifierici a spostarsi verso i centri produttivi, spesso situati al Nord, per immaginarsi un futuro, passando per la mancanza di welfare universitario con tasse sempre più alte e meno tutele per il diritto allo studio (residenze, borse, materiale didattico, ecc...), che rende la formazione terziaria sempre più elitaria e inaccessibile.

In questo quadro, i tagli al FFO e al ministero previsti dalla legge di Bilancio 2025, la riforma Bernini e il DDL Calderoli andranno ulteriormente ad acuire il divario tra atenei di serie A e di serie B e a tagliare sul DSU e il welfare universitario.

Di fronte a tutto questo e a partire dall'inaccettabili situazione che dobbiamo affrontare durante il periodo delle festività natalizie, noi studenti fuorisede ci organizziamo e oggi durante una delle giornate principali per i rientri delle festività salutiamo quanti ogni giorno vivono sulla propria pelle le difficoltà di studiare e lavorare lontano da casa!

Fonte: Cambiare Rotta Pisa

