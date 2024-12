Acque spa e Multiutility: domani l'evento streaming del Comunicato Trasparenza per Empoli

Tutta la cittadinanza e le parti politiche sono invitate a partecipa al dibattito per comprendere le scelte che influenzeranno il futuro della gestione idrica nella nostra regione.

Lunedi 23 dicembre ore 21:15 in diretta sulle pagine Facebook e YouTube di Trasparenza per Empoli, in collegamento con Fausto Bosco della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Acque Spa e Rossella Michelotti del Forum Toscano Dei Movimenti Per L'Acqua, approfondimento sul processo di ripubblicizzazione della società, e del successivo affidamento del servizio idrico, nell'intento e augurio che avvenga con la forma di gestione in house in quanto l'unica interamente pubblica che permette ai soggetti istituzionali di decidere e decretare la governance e le scelte industriali delle aziende da essi partecipate.

Una doverosa riflessione anche riguardo alla strategia della Multiutility fiorentina, che sta cercando di imporre il proprio modello a tutti i territori della Toscana senza un dibattito preventivo sulle diverse tipologie di gestione dei servizi pubblici locali, mettendo a rischio i buoni rapporti tra territori della regione.

Un'occasione unica per approfondire:

Come garantire una gestione pubblica e trasparente dell'acqua L'importanza del controllo democratico sui servizi essenziali;

le prospettive future per il nostro territorio;

Possibili impatti sulle nostre bollette.

L'acqua è un bene comune: insieme possiamo deciderne il futuro!

Insieme Uniti Interessati per un dialogo aperto e propositivo.

Fonte: Comitato Trasparenza per Empoli

