Iniziative speciali per le festività al centro trasfusionale di Cisanello

Il 23 e 24 dicembre grande festa di Natale al Centro trasfusionale dell’Aoup con una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione alla donazione di sangue ed emocomponenti.

Si comincia lunedì 23 dalle 10 alle 12 con “Il dono di Babbo Natale” mentre il 24 (stessa ora) si esibirà il corso gospel “Voices of Heaven”, nell’iniziativa che vede Babbo Natale insieme al Grinch della Gentilezza con "Un dolce dono per ognuno". In questa occasione il mondo del volontariato e della donazione di sangue ed organi stipulerà il “Patto l'associazione della gentilezza”.

Donare sotto le festività natalizie è sempre un gesto ammirevole perché il sangue e gli emocomponenti scarseggiano sempre durante i periodi di vacanze. L’Aoup, insieme allo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup e alle associazioni di volontariato, ringraziano sin da ora quanti vorranno partecipare.

Con l’occasione si ricordano gli orari di apertura all’Ospedale di Cisanello: Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=18876

