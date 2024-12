Aggredisce la compagna e la suocera: arrestato 57enne. I maltrattamenti andavano avanti dal 2022

Un 57enne è stato arrestato a Pistoia per maltrattamenti in famiglia e percosse dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente la compagna e la madre di lei, non vedente. Già denunciato a settembre per aver colpito l'anziana con un pugno, l'uomo era stato ammonito dal questore a ottobre. Tuttavia, circa dieci giorni fa era rientrato in casa. Venerdì sera, dopo una nuova lite segnalata da una vicina, i carabinieri sono intervenuti, trovando madre e figlia chiuse in camera per proteggersi. L'anziana, in stato di choc, è stata portata al pronto soccorso. I maltrattamenti sarebbero iniziati nel maggio 2022 con offese e umiliazioni.

