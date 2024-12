Capodanno in piazza della Vittoria, ecco le modifiche temporanee al transito e alla sosta

Torna l’evento “Capodanno in piazza della Vittoria:” dalle 22 la piazza si animerà a suon di musica, balli e divertimento a ritmo di ‘Tormentoni anni ’90’ e lo speciale ‘Tombolone in piazza’.

Questo il link all’evento: https://www.comune.empoli.fi.it/Vivere-il-comune/Eventi/Festa-di-Capodanno

Pertanto entreranno in vigore alcune disposizioni temporanee di viabilità che riguarderanno la sosta e il transito anche in alcune vie del centro. I provvedimenti entreranno in vigore dalle 21 del giorno 31 dicembre 2024 fino alle 2 del giorno 1 gennaio 2025 e comunque fino al completo spazzamento delle strade e resta in vigore il divieto di utilizzo dei botti.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 679 del 20 dicembre 2024, dalle 21 del giorno 31 dicembre 2024 e fino alle 2 del giorno 1 gennaio 2025 e comunque fino al completo spazzamento delle strade, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: Zona a transito limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Tinto da Battifolle, tratto fra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, divieto di transito con direzione obbligatoria a destra - per via Salvagnoli per chi proviene da via Pievano Rolando e per via Pievano Rolando per chi proviene da piazza Gramsci - e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto autorizzati; piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, lato destro all’intersezione con via Jacopo Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra.

L'ordinanza dispone inoltre che, in caso di necessità accertata dal personale della polizia municipale, siano adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra – corsia di marcia direzione piazza della Vittoria -, divieto di transito per tutti i veicoli, (con chiusura corsia uscita rotatoria).

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta. Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

BOTTI – Il Comune ricorda, che in merito all'utilizzo dei cosiddetti "botti", ovvero petardi e simili, è in vigore il regolamento di Polizia Urbana. In particolare l'articolo 9, comma 5 prescrive sempre, durante tutto l'anno, non solo a Capodanno, il seguente divieto: ‘È vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso pubblico’.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate