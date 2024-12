Cena degli auguri: amicizia e solidarietà Rotariana

Nel segno dell’amicizia rotariana, una serata dedicata ai Soci, alle famiglie e agli amici.

Sabato 14 dicembre, nella splendida cornice di Piazza del Duomo a San Miniato, presso i locali del ristorante Pepenero, si è svolta la tradizionale Cena degli Auguri, organizzata quest’anno dal Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore e dall’E-Club 2071.

I due Club, già in altre occasioni, hanno unito le loro forze per organizzare eventi e conviviali, e così è stato anche per questa importante ricorrenza dell’annata rotariana. Nel rispetto dello spirito rotariano, all'insegna dell’amicizia, tutti i Soci, familiari e amici hanno potuto festeggiare in allegria e spensieratezza l’arrivo del Natale.

Il Presidente Fabio Botrini, a cui ha fatto seguito il Presidente Massimo Corsi, ha portato i propri saluti alla sala. Nell’occasione, per esprimere appieno lo spirito della serata, è stata letta una preghiera di Madre Teresa di Calcutta sul significato del Natale:

«È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.

È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.»

Durante la serata, il Rotary Club Castelfranco di Sotto ha omaggiato tutte le signore presenti con un cadeau, mentre l’E-Club 2071 ha esposto in vendita una serie di accessori di abbigliamento di alta gamma: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli e all’Associazione San Vincenzo de’ Paoli – Conferenza di Galcetello (Prato).

A rallegrare e rendere ancor più piacevole la serata, anche per i più piccoli, è intervenuto il mago Kagliostro, che ha intrattenuto i presenti con i suoi spettacoli di magia.

