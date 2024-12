Consiglio comunale San Miniato, le opposizioni: "Prosecuzione della seduta deserta. Maggioranza arrogante"

Questa mattina alle ore 9.30, come concordato dalla conferenza dei capi gruppo, è stato convocato il consiglio comunale in prosecuzione della seduta del 19 dicembre per la discussione di quattro punti, di natura politica, che erano rimasti esclusi dalla discussione precedente:

- Mozione Liceo, presentata dal Gruppo Misto

- Ordine del giorno sul riconoscimento dello stato di Palestina, presentato dai gruppi di Maggioranza

- Ordine del giorno contro i tagli del governo, presentato dal gruppo Filo Rosso

- Mozione Riduzione aliquota IRPEF regione Toscana, presentata dai gruppi del centro destra.

La seduta non si è potuta svolgere per mancanza del numero legale, in quanto i consiglieri di Maggioranza, PD e Noi per San Miniato, non si sono presentati a nessuno dei tre appelli che il presidente del consiglio ha effettuato, nel rispetto dell’articolo 44 comma 3. Pertanto, trascorsa un’ora da quella stabilita nell’avviso di convocazione, il presidente ha dovuto dichiarare deserta l’adunanza.

Le opposizioni, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Filo Rosso e Gruppo Misto, stigmatizzano il comportamento arrogante e antidemocratico dei gruppi di maggioranza e del sindaco per non aver consentito la discussione di argomenti importanti già più volte rinviati ma che probabilmente non sono ritenuti da loro prioritari.

Per i gruppi di opposizione Veronica Bagni, Francesca Bruni, Manola Guazzini, Paolo Vallini

