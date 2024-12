Empoli, consiglio comunale: l’assemblea si riunirà venerdì 27 dicembre 2024

Nuova seduta del Consiglio comunale di Empoli che si riunirà venerdì 27 dicembre 2024, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, di via del Papa, 41, a partire dalle 15 con eventuale prosecuzione alle 21.

Inoltre, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

I punti all'ordine del giorno

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli sulla reale efficacia del progetto di “Vigili di prossimità” presentato dall’amministrazione comunale.

3.Approvazione modifiche al Regolamento Addizionale Comunale Irpef.

4 Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2025.

5.Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) - Approvazione modifiche al regolamento.

6.Bilancio di Previsione 2025-2027 – Esame e approvazione.

7.Nuovo Regolamento generale delle entrate – Approvazione.

8.Ratifica delibera di Giunta n. 234 del 11/12/2024 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2024-2026 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza - Iscrizione di entrate vincolate e del correlato programma di spesa (art. 175, comma 3, lett.a) d.lgs 267/2000).

9.Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 – Approvazione.

10.Affidamento per anni uno (con opzione per un ulteriore anno) alla società in house Aquatempra - società consortile sportiva dilettantistica a responsabilità limitata del servizio di gestione della piscina intercomunale di proprietà del Comune di Empoli.

11.Regolamento di Polizia Urbana – Modifiche.