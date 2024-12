Gli auguri del Comune all'Rsa di Cicignano. Sciarpe e panettoni in regalo agli ospiti

Babbo Natale è arrivato un po' in anticipo all'Rsa di Cicignano a Montemurlo. Stamattina l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti, in rappresentanza anche del sindaco Calamai, assente a causa dell'influenza, ha fatto visita alla struttura per il tradizionale scambio di auguri. Insieme a lui c'era anche Giovannagelo Baldini, padre di Andrea, titolare della Orion Tex e Iwt, che ha consegnato a tutti gli ospiti dell' Rsa delle calde sciarpe di lana, nonché pandori e panettoni. Un regalo inaspettato che ha riempito di gioia i 54 ospiti della struttura (40 residenziali e 14 del centro diurno) che si sono sentiti al centro dell'attenzione.

«I sorrisi degli ospiti dell'Rsa sono il regalo più bello per questo Natale. - ha detto l'assessorato Alberto Fanti – Il Comune di Montemurlo ha voluto portare il suo saluto agli ospiti e al personale dell'Rsa, che ogni giorno mette cura, pazienza e dedizione nell'accudimento di questi nostri concittadini più fragili. La nostra è una comunità solidale che non vuole lasciare indietro nessuno e anche il regalo delle sciarpe, per il quale ringrazio la famiglia Baldini, è un segno di vicinanza e solidarietà di una grande comunità, quella di Montemurlo».

