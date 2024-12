Lavori durante le Feste in dieci scuole di Firenze

Lavori di manutenzione ordinaria in 10 plessi scolastici cittadini durante le vacanze di Natale 2024, programmati dai Servizi tecnici del Comune di Firenze - in accordo con l’assessorato all’Educazione - approfittando di un periodo in cui gli interventi non interferiscono con le attività didattiche. L’importo complessivo per i lavori portati avanti durante le vacanze di Natale è di oltre 250 mila euro.

I lavori riguarderanno: la pittura delle volte del corridoio nella scuola d’infanzia e primaria Andrea Del Sarto; la copertura e il lucernario della scuola d’infanzia Pilati; il rifacimento di un tratto di tubazione dell’impianto di riscaldamento nel plesso della scuola d’infanzia e primaria Boccaccio; l’aula di musica della secondaria di primo grado Puccini; l’inizio dei lavori per il miglioramento antisismico alla secondaria di primo grado San Brunone; la sistemazione di una parete al nido Catia Franci; imbiancature alla secondaria di primo grado Poliziano; un intervento alla copertura del nido pesciolino; le ultime finiture al giardino del nido Gigante Gentile; il miglioramento dell’impianto antincendio al nido Chicco di Grano.

“Abbiamo programmato un pacchetto di lavori nelle scuole da realizzare in queste vacanze di Natale – dice l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese – una serie di interventi che vanno da manutenzioni ordinarie fino a riqualificazioni per situazioni che necessitano di soluzione. Tutto quello che è possibile fare in questi giorni sarà fatto, per approfittare al massimo di un periodo in cui non ci sono lezioni e quindi interferenze con le attività didattiche. La programmazione dei lavori è possibile grazie alla collaborazione e al coordinamento tra le direzioni dei Servizi tecnici e dell’Educazione, e alla capacità di gestire assieme un patrimonio di edilizia scolastica che conta complessivamente in città 190 plessi, ovvero 150 scuole e 40 nidi. Da non dimenticare che in contemporanea, in questo periodo di festività, non si fermeranno i lavori già in corso nei cantieri per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria, molti dei quali con finanziamenti Pnrr”.

I lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione già in corso, che proseguono anche durante le vacanze di Natale, sono i seguenti: riqualificazione e messa in sicurezza del nido Pollicino (lavori PNRR); recupero e riuso dell’immobile del nido Cascine; lavori di miglioramento antisismico della palestra e del teatro della scuola d’infanzia e primaria Torrigiani; lavori conclusivi della mensa della primaria Salviati (lavori PNRR); riqualificazione della secondaria di primo grado Don Milani; fase conclusiva dei lavori di rifacimento della copertura della scuola d’infanzia e primaria Acciaiuoli; riqualificazione e messa in sicurezza della scuola d’infanzia Fortini (lavori PNRR); miglioramento antisismico dell’auditorium della scuole d’infanzia e primaria Vittorino da Feltre; riqualificazione e messa in sicurezza del nido Il Merlo (lavori PNRR); riqualificazione urbana della secondaria di primo grado Ghiberti (lavori PNRR); riqualificazione nido Madama Dorè (lavori PNRR); riqualificazione del refettorio della scuole d’infanzia e primaria Matteotti (lavori PNRR); lavori strutturali della scuola primaria Baracca.

