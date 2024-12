Messa in memoria di Antonio Cordone a Fiesole, ucciso 35 anni fa

Il Comitato dalla Parte di Abele organizza venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 18, una messa in suffragio di Antonio Cordone e di tutte le vittime della criminalità, spesso dimenticate e non adeguatamente tutelate. La funzione si terrà nella chiesa di Santa Maria Primerana, in Piazza Mino a Fiesole (FI).

Antonio Cordone, noto personaggio dello sport fiorentino, è stato calciatore, allenatore e podista. Venne tragicamente ucciso 35 anni fa, il 26 dicembre 1989, a Firenze, per mano di un criminale psichiatrico mentre percorreva a piedi le amate colline tra Firenze e Fiesole, in via di Barbacane, durante una scarpinata con il suo cane.

La messa sarà un’occasione per ricordare Cordone e tutte le vittime della criminalità, sottolineando l’importanza di cercare giustizia senza vendetta.

Al termine della celebrazione, il figlio Marco, già amministratore di Fucecchio, storico locale e fondatore del Comitato dalla Parte di Abele, ricorderà brevemente la figura del padre, uomo che ha sempre amato le cose belle della vita.

Fonte: Ufficio Stampa

