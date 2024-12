"Migliorare qualità vita e abbattere barriere architettoniche e digitali": nasce il Comitato Insieme per Sciano

Certaldo - Sciano - Una lettera di 9 pagine all'attenzione dell'Amministrazione Comunale di Certaldo, è quanto è stato inviato dal neo Comitato Insieme per Sciano, che ha l'obiettivo di interagire con le Istituzioni per la riqualificazione dei servizi pubblici essenziali per l'inclusione e l'accessibilità della collettività della Frazione, in attesa da anni.

Un incontro pubblico per affrontare insieme i problemi della frazione è il punto saliente della lettera, che affronta tre temi fondamentali: la riqualificazione del centro urbano e delle strade principali, il ripristino e il potenziamento del trasporto scolastico e del trasposto pubblico locale e l’installazione di nuove tecnologie di connettività internet.

"Pianificare seriamente veri investimenti per migliorare il centro della Frazione, renderlo accessibile e accogliente, in modo tale che possa diventare fulcro di attività sociali e relazionali per la nostra Comunità, come un centro di aggregazione che permetta di riunire famiglie, adulti, anziani, giovani e far giocare i bambini in sicurezza" questa la richiesta principale del documento, firmato dal Presidente Elisa Niccolini.

Con la messa in sicurezza della zona centrale, quindi il recupero del Circolo storico del territorio, con l'area verde e il parcheggio comunale a fianco, l’installazione di giochi e panchine, la centralità delle attività permetterebbe l’inclusione e l’accessibilità anche per le persone con disabilità, e soprattutto un controllo e una sicurezza maggiori rispetto ad altre parti della Frazione.

Da un punto di vista di viabilità, il Comitato chiede di intervenire per la riqualificazione delle strade principali di accesso e circolazione nella Frazione, mentre per favorire la mobilità sostenibile reclama il ripristino del trasporto scolastico a domicilio, servizio, già presente in passato, che crea aggregazione e previene la dispersione sociale della Comunità, temi importanti su cui il Comitato è particolarmente sensibile.

Dare risposte alle esigenze della comunità per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, abbattere le barriere architettoniche e digitali, queste le richieste del Comitato che si rende disponibile a dialogare e collaborare con il Comune di Certaldo per il benessere della Co munità.

