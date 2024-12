Misure di sicurezza rafforzate nel Pisano e nel Cuoio per chiese e mercatini dopo l'attentato di Magdeburgo

Il prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, ha disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza su tutto il territorio pisano, in risposta al recente attentato a Magdeburgo. La decisione è stata presa a seguito di una riunione straordinaria del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine, l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, e i rappresentanti dei comuni di Pontedera, Volterra, San Miniato, Cascina e dell'Opera Primaziale Pisana.

Le misure rafforzate saranno estese agli eventi natalizi e all'apertura del Giubileo, prevista per il 29 dicembre nel Battistero di Pisa.

Sarà intensificata la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi di culto, nei mercatini natalizi e nelle principali piazze della provincia, dove si svolgeranno eventi e manifestazioni pubbliche. Particolare attenzione sarà dedicata ai punti strategici per la mobilità e al flusso di persone.

Le misure prevedono l’installazione di barriere manuali e automatiche, l'uso di dissuasori stradali e una sorveglianza attiva svolta da forze dell'ordine, militari e polizie municipali, sia in uniforme sia in abiti civili. L'obiettivo è garantire un clima di sicurezza e serenità per cittadini, famiglie e turisti durante le festività natalizie e i riti civili, religiosi e sociali connessi.

