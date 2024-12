Sanità: fino al 15 gennaio le consultazioni sul caregiver familiare

La commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana ha deciso di tenere una consultazione scritta sulla proposta di legge che contiene ‘Disposizioni per la promozione e il riconoscimento della figura del caregiver familiare’.

“L’avvio di queste consultazioni rappresenta un passo importante per costruire una legge partecipata e in grado di rispondere alle reali necessità delle persone coinvolte. Riconoscere e valorizzare il ruolo del caregiver familiare è un atto di giustizia sociale e un investimento nel benessere delle nostre comunità” dichiara il presidente della commissione Sanità in Consiglio regionale Enrico Sostegni (Pd).

Le osservazioni scritte, redatte in forma quanto più possibile sintetica, devono essere inviate entro il 15 gennaio 2025 alla casella istituzionale di posta elettronica certificata del Consiglio regionale della Toscana consiglioregionale@postacert.toscana.it

Per informazioni contattare la segretaria della Terza commissione all’indirizzo email 3comm@consiglio.regione.toscana.it

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

