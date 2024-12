Territorio in Comune, CCN Egola e Conad Ponte a Egola rendono visita alla RSA “Del Campana Guazzesi”

Venerdì 20 dicembre, l’Associazione Civico Culturale Territorio in Comune, il CCN Egola e il Conad di Ponte a Egola hanno fatto visita alla RSA “Del Campana Guazzesi” di San Miniato, portando agli ospiti e alla Direzione i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo.

Per l’occasione, sono stati offerti dei doni agli ospiti della RSA: il Conad ha donato dei panettoni, il CCN di Ponte a Egola degli spumanti, mentre Territorio in Comune ha offerto una merenda. È stato un bel momento conviviale condiviso con gli ospiti della RSA, che, riuniti nella sala principale, hanno potuto trascorrere un piacevole pomeriggio.

Territorio in Comune, il CCN di Ponte a Egola e il Conad ringraziano il Sig. Francesco Fariello (Direttore della RSA) e il Sig. Bertini Emilio (Presidente del Direttivo della RSA) per aver reso possibile questo incontro e per aver permesso di portare i saluti agli ospiti della struttura.

Durante l’incontro è intervenuta anche la Sig.ra Beate Schnock (Presidente dell’Associazione “Amici del Campana”), che si è complimentata con gli ospiti per le attività svolte durante l’anno che sta per concludersi.

Fonte: Associazione civico culturale Territorio in comune

