Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use: in 500 per dirsi buon Natale

E’ uno degli appuntamenti classici ormai da tanti anni e, come sempre, si è rivelata un successo. La grande cena di Natale che ogni anno trasforma la palestra Lazzeri in un ristorante ha riunito circa cinquecento persone fra giocatori della prima squadra, delle giovanili, piccoli del minibasket, famiglie, dirigenti, sponsor ed autorità. Tutti insieme per lo scambio degli auguri e per trascorrere una bella serata insieme col classico rito dei dirigenti trasformati in camerieri.

Nell’occasione è stato messo in vendita anche il libro sulla storia dell’Use preparato per queste festività. Chi non lo avesse preso può trovarlo presso la segreteria della palestra Lazzeri.

Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use augurano a tutti i propri tifosi un sereno Natale.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

