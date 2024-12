Vino: la coop Castelli di Greve Pesa (Chianti) ritira i licenziamenti. La Flai Cgil Firenze: "La lotta paga"

La cooperativa Castelli di Greve Pesa (San Casciano val di Pesa, una delle cooperative più importanti del settore vinicolo nel Chianti, 20 addetti, quasi un centinaio di soci), nell’ultimo incontro con la Flai Cgil, ha comunicato di aver ritirato la procedura di licenziamento collettivo aperta lo scorso 31 ottobre, in quanto la procedura di composizione negoziata della crisi (con un’offerta vincolante), a cui era collegata, non ha avuto esito. La cooperativa ha anche illustrato al sindacato la volontà di lavorare perché venga data continuità al sito produttivo e ai posti di lavoro sul territorio. Commenta Francesco Baccanelli, segretario generale Flai Cgil Firenze: “La mobilitazione messa in campo dai lavoratori nel mese di novembre ha portato i primi risultati, la lotta paga. Come sindacato e maestranze ora lavoreremo con la cooperativa sulla strada intrapresa: tutela dell’occupazione e dell’insediamento produttivo, nell’interesse di soci e lavoratori”.

Sempre sul fronte degli operai agricoli, la Flai Cgil comunica che, come da rinnovo del Contratto territoriale di lavoro (Firenze-Prato) dello scorso novembre, venerdì scorso ha definito con Unione agricoltori, Cia e Coldiretti un accordo per il premio produttività 2024 per operai agricoli di Firenze e Prato, aumentato del 6,6% rispetto all’anno precedente. Verrà erogato nella busta paga di dicembre per gli operai agricoli a tempo determinato e a gennaio per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

