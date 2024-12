Con 'Isacco, il figlio imperfetto' parte la stagione del Centro Busoni

Si avvicina il giorno dell'inaugurazione della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Venerdì 10 gennaio 2025, al Teatro Shalom, alle 21, andrà in scena l'opera contemporanea "Isacco, il figlio imperfetto" di Andrea Portera, liberamente tratta dall'omonimo libro di Don Gianni Marmorini.

La regia è di Keith Ferrone e dello stesso Portera, i protagonisti saranno Valentina Coladonato, Giusy Signoretta, Keith Ferrone e Laura Artusio. Soggetto della messinscena: Isacco, secondo patriarca d'Israele, indagato nel suo essere "imperfetto", con tratti di autismo e ritardi cognitivi. Una figura che vuole soprattutto far riflettere sul senso di incompletezza che ogni uomo avverte, sul concetto di limite e sulla capacità di accettazione. L'esecuzione musicale è affidata al ContempoartEnsamble, diretto da Vittorio Ceccanti, e al coro Animae Voces, diretto da Edoardo Materassi.

I biglietti per lo spettacolo sono ancora disponibili e acquistabili alla libreria Rinascita di via Ridolfi, 53 e da Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli, 19. Online su Eventbrite.

Al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni sono invece sottoscrivibili gli abbonamenti alla stagione concertistica 2025 secondo varie formule e costi differenziati per Soci Unicoop Firenze, gruppi convenzionati, over 65, studenti e under 6.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti

Intero: 15 €

Ridotto: 12 €*

Under 18 e studenti: 6 €**

Under 6: gratuito

Abbonamento "10 e lode":

10 concerti:

Intero: 120 €

Ridotto: 100 €*

Under 18 e studenti: 50 €**

Abbonamento "sestina":

6 concerti: 65 €

Abbonamento "terzina":

3 concerti: 35 €

* Soci Unicoop Firenze, over 65, under 26 e gruppi convenzionati.

** prezzo valido anche per il 1° accompagnatore di studenti minorenni.

Per informazioni, Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, Empoli – tel. 0571 711122 – cell. 3737899915 – e-mail: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate