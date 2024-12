Educazione della prima infanzia, Teatro C’art presenta 'ReED Nasi rossi'

Ad ottobre ha preso il via il nuovo progetto europeo Erasmus+ “ReED Nasi rossi nell'educazione della prima infanzia: approcci educativi innovativi per insegnanti ed educatori ECEC”, che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di sistemi ECEC (Early Childhood Education and Care) di alta qualità, attraverso la co-creazione, sperimentazione e diffusione di nuovi approcci educativi ispirati alla pedagogia clown, che favoriscano lo sviluppo socio-emotivo dei bambini (fascia 3-6 anni) e la creazione di un ambiente inclusivo in classe e nella scuola.

Capofila del progetto è Teatro C’art, che può far affidamento su un partenariato internazionale composto dall’Istituto Comprensivo Statale di Castelfiorentino, la Fondazione Pestalozzi-Fröbel-Haus (Germania) e la scuola Akata Makata (Grecia) , supportati dal Comune di Castelfiorentino e dall’associazione greca EEPEK-scientific association for the promotion of educational innovation. Il progetto ReED unisce l’esperienza ormai ventennale di educazione non formale di Teatro C’Art, con l’esperienza di educazione formale degli insegnanti ECEC dei tre Paesi europei coinvolti, e persegue i seguenti obiettivi:

1. favorire lo sviluppo professionale degli insegnanti ed educatori coinvolti offrendo opportunità di mobilità, condivisione, contaminazione settoriale e confronto internazionale;

2. promuovere l’inclusione e il rispetto delle diversità creando nuovi approcci per l’apprendimento di tutti i bambini e coinvolgendo le famiglie nella scuola;

3. creare un'opportunità di cooperazione internazionale tra i partner, che sia la base per realizzare futuri progetti che coinvolgono reti più ampie dell'ECEC

Questo il cronoprogramma delle fasi del progetto:

In primavera gli insegnanti delle tre scuole e i trainers di Teatro C’art si incontreranno a Castelfiorentino negli spazi del Teatro C’Art per 5 giorni di LTTA (Learning Teaching Training Activity) . In questa occasione gli insegnanti riceveranno una formazione sulla “Metodologia Comico Relazionale" filo conduttore di tutte le attività di Teatro C’art (artistiche, educative, sociali), avranno l’opportunità di scambiarsi buone pratiche di insegnamento, e inizieranno a co-creare la Metodologia ReED, mirata allo sviluppo socio emotivo dei bambini e alla creazione di un ambiente inclusivo in classe e nella scuola. La metodologia ReED verrà poi sperimentata dagli insegnanti nei loro rispettivi Paesi e confluirà nell’elaborazione di un Handbook che verrà diffuso a livello internazionale.

In ogni Paese verranno inoltre realizzati 3 Micro Eventi per coinvolgere le famiglie nella scuola e sensibilizzarle rispetto al valore dell’educazione socio emotiva come strumento per favorire l’inclusività; il progetto si concluderà a Febbraio 2026 con una conferenza finale che vedrà la partecipazione (dal vivo e da remoto) di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo: i partner, gli insegnanti ed educatori delle scuole partner del territorio ed europee, le organizzazioni dell’ECEC e artistico-pedagogiche, e le famiglie coinvolte.

Si amplia così l’impegno di Teatro C’art nella progettazione europea (il primo progetto è stato YOU(TH) CLOWN, iniziato a Giugno 2024 e ora in fase di implementazione), che con il progetto ReED riesce a incrementare sempre più la dimensione europea sul territorio e a rafforzare la cooperazione a livello territoriale e internazionale tra settore culturale e scolastico.

Fonte: Ufficio stampa

