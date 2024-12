Hotel Calamidoro all'asta alla società San Nicola

L'Hotel Calamidoro di Calcinaia passa alla San Nicola. All'asta l'albergo quattro stelle che fa parte del complesso Torretta White al confine con Bientina, e che in passato era stato sede anche di ritiri di squadre di Serie A in trasferta in Toscana, è stato preso dalla società partecipata dalla Continental Investement, riconducibile alla famiglia Nesti di Montespertoli. I Nesti hanno anche il Principe di Piemonte a Viareggio.

L'acquisto è stato fatto per 1,5 milioni di euro. L'Hotel Calamidoro era di proprietà della famiglia Pellinacci, che lo aveva ceduto nel 2019 e da anni era in stato di abbandono. La San Nicola inoltre ha in progetto la realizzazione di un'area commerciale nei pressi del Chiesino di Pontedera. La notizia è riportata da Il Tirreno.

Notizie correlate