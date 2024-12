Interdetto spazio aereo sul centro di Pisa per Capodanno

A seguito della riunione tecnica di coordinamento, che si è svolta in data odierna presso la Prefettura di Pisa, per definire le misure di sicurezza da adottare durante gli eventi che si svolgeranno in occasione delle festività natalizie, si comunica che è stato convenuto di richiedere l’emissione di un NOTAM, volto ad interdire lo spazio aereo nel centro di Pisa dalle ore 16:00 alle 20:00 della giornata del 29 dicembre p.v. e dalle ore 21:00 alle 03:00 del 31 dicembre p.v.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio stampa

