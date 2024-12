Pontassieve approva il bilancio di previsione 2025

Salvaguardati i servizi e nessun aumento per imposte e tributi, oltre a nuovi investimenti per circa 14 milioni di Euro tra fondi propri e soprattutto finanziamenti ottenuti da Pnrr e altri Enti. Sono questi i principali contenuti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale di Pontassieme nella seduta del 23 dicembre.

Un bilancio solido e in equilibrio che vede, oltre agli investimenti in opere pubbliche anche le previsione di entrata dalle imposte, tra entrate tributarie, extra tributarie e trasferimenti, ridistribuiti nella spesa corrente nei vari settori delle attività. Tra le principali voci aggregate della spesa corrente circa 2 milioni per istruzione e diritto allo studio, quasi 5 milioni per il settore sociale, 4,7 milioni per ambiente e altri due milioni tra ordine pubblico, sicurezza, viabilità e infrastrutture. Nei prossimi tre anni saranno invece minori i trasferimenti dal governo per una cifra di circa 180.000 euro

"Siamo riusciti a lasciare invariate le imposte comunali senza toccare la spesa per i servizi strategici - ha commentato il sindaco di Pontassieve Carlo Boni – un bilancio che guarda anche al futuro con scelte strategiche per elevare gli standard di benessere e la vivibilità del nostro territorio. Grazie all’operato dei nostri uffici abbiamo approvato il bilancio di previsione entro la fine del 2024 ed abbiamo confermata la solidità del nostro bilancio; questo, che ci permette di stare tranquilli a livello contabile e di affrontare tutte le sfide che attendono il nostro Comune nei prossimi anni”

Particolare importanza riveste il piano investimenti, che prevede interventi per oltre 14 milioni di euro. Nel 2025 proseguiranno gli interventi in corso d’opera su scuole e edifici pubblici e vedranno la partenza interventi sul dissesto idrogeologico e per il miglioramento della viabilità.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa

