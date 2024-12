Va dal medico ma scompare da casa, 84enne ritrovato dopo ore

Non ha fatto rientro a casa a Pistoia. Sono scattate le ricerche per un 84enne che si era allontanato da casa alle 15 di lunedì 23 dicembre per andare dal medico, ma senza cellulare. L'uomo è stato ritrovato in periferia dopo ore.

I carabinieri sono stati allertati verso le 21 e hanno iniziato le ricerche. Hanno riscontrato dallo studio medico che lo scomparso aveva terminato la visita intorno alle ore 17.00, hanno appurato che per ragioni assicurative nel veicolo dell'anziano era installato un localizzatore GPS.

Lo hanno trovato in zona Valdibrana, fermo da circa tre ore. Il personale operante ha svolto ricerca a piedi riuscendo a rinvenire il mezzo al cui interno era presente l’anziano.

Vista la temperatura intorno a zero gradi, l’uomo, in evidente stato confusionale, aveva un principio di ipotermia. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno portato l'84enne in ospedale, non in pericolo.

