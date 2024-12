Dieci pacchi alimentari per famiglie in difficoltà a Chianciano

Dieci pacchi alimentari che saranno consegnati ad altrettante famiglie in difficoltà sono stati consegnati al Comune dalla CAMST Società Cooperativa a responsabilità limitata, l’azienda che gestisce il servizio di refezione scolastica e di pasti a domicilio del territorio comunale. I box che contengono beni alimentari secchi non deperibili di prima necessità come pasta, latte, farina, biscotti, verranno consegnati, come deciso dall’Amministrazione comunale, a famiglie con bambini individuate dal Servizio Sociale del Consorzio della Società della Salute. “Si tratta – spiegano gli assessori al sociale Alessandra Chiezzi e all’istruzione Michele Micheli – di un’iniziativa che, seppur simbolica, rappresenta un intervento dall’alto valore ‘umano’ e sociale che dimostra la sensibilità di chi opera e fornisce servizi sul nostro territorio e che vogliamo ringraziare per la donazione. Un’iniziativa resa ancora più importante perché interessa famiglie in difficoltà e ci auguriamo possa consegnare, durante questo periodo delle festività natalizie, anche un sorriso ai bambini destinatari del pacco”.

Fonte: Ufficio stampa

