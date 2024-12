Capodanno green e "no botti", Lucca prova a lanciare un appello

Il Comune di Lucca rinnova l'appello a celebrare il Capodanno in modo più sostenibile e rispettoso del benessere animale e più sostenibile ambientalmente. Il divieto di far esplodere botti e fuochi d'artificio, già presente nel regolamento di polizia urbana, viene ribadito con forza dall'amministrazione comunale. L'assessore Cristina Consani sottolinea come "il rumore intenso causato dai botti provochi un forte stress negli animali domestici e selvatici, oltre a rappresentare un pericolo per la salute delle persone, soprattutto bambini e anziani". In alternativa ai tradizionali botti, l'amministrazione propone "iniziative più silenziose e rispettose dell'ambiente", come spettacoli di luci, concerti o lanterne volanti. "Invitiamo i cittadini a scegliere forme di divertimento che non danneggino l'ambiente e non disturbino la quiete pubblica".

Notizie correlate