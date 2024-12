Lutto a Carrara, scomparso l'ex attaccante Marco Cacciatori: ha giocato nel Perugia dei miracoli

Nato a Carrara il 3 febbraio 1956, Cacciatori debuttò giovanissimo con la maglia gialloblù in Serie D, contribuendo con i suoi gol alla promozione in C2. Dopo una breve parentesi al Carpi, tornò a Carrara, per poi approdare in Serie A con il Perugia dei miracoli, che chiuse il campionato al secondo posto, imbattuto, dietro al Milan. Successivamente vestì la maglia del Vicenza, ma nel 1980 dovette interrompere la carriera a causa della diagnosi di un tumore. Dopo tre anni di terapie, tornò in campo nel 1983 con la Carrarese, dove giocò altre due stagioni.

Negli anni successivi indossò le maglie di Reggiana, Montevarchi, Sarzanese, Pistoiese e Pietrasanta, prima di ritirarsi definitivamente dal calcio a 35 anni. Nel corso della sua carriera con la Carrarese segnò ben 65 reti, diventando una delle icone del club.

Oggi il Consiglio comunale di Carrara ha osservato un minuto di silenzio in suo onore. Domenica prossima, in occasione della partita tra Carrarese e Cesena allo Stadio dei Marmi, sarà dedicato a Cacciatori un momento di raccoglimento. Marco Cacciatori lascia la moglie Daniela e il figlio Emanuele.