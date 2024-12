In Maremma c'è un sindaco che dona il suo stipendio alle realtà locali

Gabriele Fusini fa il sindaco, ma è come se fosse Babbo Natale. Il primo cittadino di Magliano in Toscana, nel sud della regione, sta donando (e donerà) tutti gli emolumenti percepiti durante la sua carica. Li ha dati a associazioni del territorio e a alcuni progetti sociali. Si parla di una somma di 40mila euro.

Gli aiuti sono arrivati a 20 diverse realtà comunali tra cui Pro Loco, asili nido, parrocchie e associazioni culturali, nonché a 10 eventi specifici e a progetti per famiglie in difficoltà in occasione delle festività natalizie.

Fusini, 55enne imprenditore nautico, è stato eletto come civico di centrosinistra nel giugno 2023 e aveva fatto la promessa in campagna elettorale: "C'è chi non condivide questo mio modo di fare politica. A me interessa molto l'aspetto sociale del mio comune e aiutare le associazioni del territorio. Credo che ci sia bisogno di fare più che di dire, ci sia bisogno di stare assieme e di ascoltare le persone e cercare di dare davvero una mano. Ho un altro stipendio e mi posso permettere di non prendere i compensi previsti, anzi, ci rimetto di tasse visto che dono l'importo lordo, ma questo non deve far passare il messaggio che la politica deve essere solo per chi se lo può permettere".

