Ponte di viale Marconi, intervento in gara e ordinanza per i mezzi pesanti

Pubblicata oggi, 27 dicembre, la gara per l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte di viale Marconi che sarà interessato da lavori di adeguamento strutturale e sismico. Un intervento dal valore di 800.000 euro finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Toscana.

L’intervento nasce dalle verifiche statiche e sismiche promosse dall’amministrazione per conoscere lo stato di conservazione del patrimonio, effettuate proprio per pianificare nel medio e lungo periodo i lavori opportuni per adeguare le strutture. Il progetto di manutenzione straordinaria prevede operazioni di rinforzo sull’impalcato (travi e soletta), sui dispositivi di appoggio, nonché interventi sulle fondazioni. Discende da una attenta fase preliminare di conoscenza dell'opera e della sua conservazione attraverso la sua analisi storica, l’esecuzione di rilievi sul posto, di saggi e indagini, di prelievi, di verifiche.

Proprio per adeguare i limiti di transitabilità del ponte all’esito delle verifiche, in attesa dell’attivazione e durante l’esecuzione del cantiere è in vigore da oggi un divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, con la sola eccezione dei mezzi del Tpl. Le stesse limitazioni saranno in vigore durante l’esecuzione del cantiere con il ponte che resterà aperto al transito su una corsia alla volta.

Fonte: Comune di Poggibonsi

