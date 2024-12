Che tempo farà per San Silvestro? Le previsioni (ad oggi) per il 31 dicembre e il 1 gennaio

Che tempo farà per il veglione di San Silvestro e per il primo giorno dell'anno? Meglio prenotare al chiuso o si può già scommettere sul passare a notte in piazza? Vediamo le previsioni per la Toscana che il Consorzio Lamma rende note, ad oggi, sul suo sito.

Il clima di fine anno sarà caratterizzato da condizioni generalmente serene, ma con alcune variazioni locali che potrebbero influire sulle aree centrali e costiere della regione. Di seguito i dettagli per martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio:

Martedì 31 dicembre

La giornata si presenterà per lo più serena, fatta eccezione per locali nubi basse o banchi di nebbia che potrebbero manifestarsi durante la notte, al primo mattino e nuovamente in tarda serata, principalmente nelle zone centrali.

Venti: Deboli e variabili, con una tendenza a Scirocco lungo la fascia costiera.

Deboli e variabili, con una tendenza a Scirocco lungo la fascia costiera. Mari: Poco mossi, favorendo condizioni tranquille per eventuali attività marine.

Poco mossi, favorendo condizioni tranquille per eventuali attività marine. Temperature: Minime stazionarie o in lieve rialzo; le massime rimarranno anch'esse stabili.

L’alta pressione dominerà la giornata, garantendo condizioni ideali per chi vuole trascorrere l’ultimo giorno dell’anno all’aperto.

Mercoledì 1 gennaio

Con l’arrivo del nuovo anno, la situazione meteorologica potrebbe iniziare a cambiare. Si prevede l’attivazione di un flusso più umido occidentale dal pomeriggio o dalla sera, portando la possibilità di qualche pioggia sulle zone settentrionali della regione.

Tendenza climatica: Dalla giornata successiva, tra il 2 e il 3 gennaio, è atteso un calo delle temperature sotto la media stagionale, con un probabile aumento dell’instabilità.

Con questa prospettiva, il primo giorno del 2024 potrebbe inaugurare un graduale cambio di scenario meteo, invitando alla prudenza per chi si trova nelle aree interessate da possibili precipitazioni.

In sintesi, il 31 dicembre sarà sereno e stabile, ideale per celebrare l’ultimo giorno dell’anno. Dal 1 gennaio, il tempo potrebbe diventare più variabile con qualche pioggia localizzata nel nord della regione e un generale calo termico nei giorni seguenti.

Ovviamente si tratta di previsioni a 4 / 5 giorni dalla data interessata, quindi il consiglio è di controllare di nuovo il giorno prima.