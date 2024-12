Un uomo arrestato e uno denunciato per spaccio nel pistoiese

Un'operazione che ha coinvolto oltre venti uomini del Carabinieri ha permesso di arrestare per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un uomo di 41 anni, italiano, e denunciare in stato di libertà un altro 56enne anch'egli italiano. L'operazione antidroga è stata svolta dai carabinieri di Pistoia, coordinati dalla procura, in collaborazione con il nucleo cinofili di Firenze.

Eseguite in tutto 12 perquisizioni domiciliari e personali, il sequestro preventivo di due conti correnti intestati a uno degli indagati. Collegate alle attività illecite di spaccio le somme dei conti. Segnalati alla prefettura anche otto soggetti quali consumatori di stupefacenti, Sequestrati circa 100 grammi di sostanze stupefacenti, materiale per la pesatura e confezionamento delle dosi.

L'uomo arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere di Pistoia per essere sottoposto all'udienza di convalida

