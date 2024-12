Apertura del Giubileo 2025 nella diocesi di San Miniato

Con un gesto solenne e carico di significato papa Francesco ha aperto la Porta Santa nella Basilica di San Pietro alla vigilia di Natale, sancendo l’inizio ufficiale del Giubileo 2025. Nella bolla d’indizione «Spes non confundit» (La speranza che non delude), il Santo Padre ha anche invitato tutte le diocesi del mondo a inaugurare il Giubileo questa domenica 29 dicembre, con una celebrazione eucaristica e una processione simbolica, che costituisce un’occasione per tutta la comunità cristiana di riflettere sul cammino di speranza e misericordia, elementi centrali del Giubileo.

LE CELEBRAZIONI A SAN MINIATO

Nella diocesi di San Miniato i riti iniziali si svolgeranno nella chiesa di San Domenico, a partire dalle ore 16.30 di domani. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Giovanni Paccosi e sarà caratterizzata da una processione verso la cattedrale, guidata dal turiferario con il turibolo fumigante d’incenso e dalla croce; seguiranno, accompagnati dal canto delle litanie dei santi, il diacono con l’evangeliario, il vescovo, i sacerdoti e i fedeli. Questo movimento verso la chiesa madre della diocesi, rappresenta simbolicamente il pellegrinaggio spirituale al cuore della misericordia divina cui ogni cristiano è invitato nell’anno di grazia che abbiamo davanti.

In cattedrale seguirà la Messa solenne di apertura del Giubileo, concelebrata da tutto il clero diocesano. Per sottolineare l’unicità dell’evento, il vescovo Paccosi ha disposto che questa sia l’unica celebrazione eucaristica pomeridiana in tutta la diocesi.

I LUOGHI GIUBILARI NELLA DIOCESI

La bolla «Spes non confundit» aveva sottolineato l’importanza di valorizzare non solo i grandi santuari, come Roma e la Terra Santa, ma anche i luoghi locali di culto, spazi privilegiati per il pellegrinaggio e la speranza. Nella diocesi di San Miniato, per tutta la durata dell’Anno Santo, che si concluderà il 28 dicembre 2025, i fedeli potranno accedere all’indulgenza plenaria visitando:

La Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio a San Miniato;

a San Miniato; Il Santuario di Santa Maria Madre dei Bimbi a Cigoli;

oltre alle seguenti chiese nei diversi vicariati:

Santuario di Santa Maria Madre della Divina Grazia , San Romano (Vicariato I);

, San Romano (Vicariato I); Santuario della Santissima Annunziata , Capannoli (Vicariato II);

, Capannoli (Vicariato II); Santuario Madonna delle Grazie e San Rocco , Santa Croce sull’Arno (Vicariato III);

, Santa Croce sull’Arno (Vicariato III); Santuario Santa Maria delle Vedute, Fucecchio (Vicariato IV).

Questi luoghi saranno per i fedeli spazi di accoglienza spirituale, dedicati al rinnovamento interiore, alla riconciliazione, alla vicinanza ai poveri e all’impegno per la carità e la giustizia, in linea con lo spirito del Giubileo.

UN ANNO DI SPERANZA E MISERICORDIA

Il Giubileo 2025, centrato sul tema della speranza che non delude, si preannuncia come un’occasione unica per rinnovare la fede e vivere l’esperienza della misericordia divina. La Chiesa invita tutti i fedeli a partecipare con cuore aperto, pronti a intraprendere un cammino di conversione e rinnovamento spirituale.

Fonte: Diocesi di San Miniato - Ufficio Stampa

