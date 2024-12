Bilancio di Empoli, soddisfazione del Pd: "Niente tagli e tasse invariate"

"Quando a governare è il Partito democratico le priorità sono sempre la scuola, il lavoro e il sociale" commenta Fabio Barsottini, segretario del Pd Empoli, dopo l’approvazione a maggioranza del bilancio 2025/2027 del Comune di Empoli votata ieri sera, venerdì 27 dicembre, dal Consiglio comunale.

In un momento in cui tutte le famiglie italiane stanno facendo grandi sacrifici per far fronte all’aumento dei prezzi e del costo della vita, il Governo Meloni non solo non è riuscito a risolvere il problema dell’inflazione, bensì ha fatto di tutto per tagliare i trasferimenti ai singoli Comuni mettendo a rischio la tenuta dei servizi locali.

"Solo a Empoli il Governo ha tagliato oltre 800.000€ di trasferimenti, chiedendo ai Sindaci di aumentare le tariffe o ridurre i servizi- spiega Barsottini-. Difronte a questa condizione che non avremmo mai voluto credere si potesse verificare, come partito di maggioranza siamo felici che la Giunta comunale, guidata dal sindaco Alessio Mantellassi, sia riuscita a presentare una proposta di bilancio che non aumenta le tariffe alle famiglie e neppure taglia servizi essenziali come quello della scuola. Non solo. Il bilancio del prossimo triennio consente di migliorare le condizioni contrattuali e salariali dei lavoratori in appalto e permette di organizzare una campagna di assunzioni per 35 nuovi dipendenti al fine di migliorare i servizi attualmente erogati".

È stata decisa, inoltre, la riorganizzazione degli scaglioni IRPEF, resasi necessaria a seguito dei tagli dello Stato, con la quale si tutelano le fasce più deboli prevedendo azzeramento dell’addizionale comunale per i redditi fino a 12.000 euro. Buone prospettive anche sulla parte degli investimenti e manutenzioni che, dopo la stagione straordinaria legata ai fondi PNRR, presta attenzione alle frazioni della città per un totale di 56 milioni di euro in tre anni.

"Un bilancio, quindi, che si rimbocca le maniche e che, nonostante le incursioni del Governo Melon- conclude il segretario Pd-, garantisce la tenuta dei servizi locali e la capacità di investimento del Comune di Empoli".

Fonte: Partito Democratico Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate