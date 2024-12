Capodanno a Colle di Val d’Elsa: per tre giorni in Piazza Arnolfo musica e divertimento aspettando

A conclusione della prima parte di eventi di Colle-zione il calendario di eventi natalizi e invernali di Comune e Pro Loco in collaborazione con le associazioni di Colle di Val d’Elsa, arriva in piazza Arnolfo il Capodanno della Val d’Elsa. Per tre giorni, da domenica 29 dicembre a martedì 31 dicembre la piazza diventerà il centro del divertimento e della musica della Val d’Elsa. Tre serate con musica e animazione e live show.

Domenica 29 dicembre ‘Voglio tornare negli anni ’90, il live show più grande d’Italia a partire dalle ore 18, mentre lunedì 30 dicembre, sempre a partire dalle ore 18, Indie power la festa indie più grande d’Italia mixata per far ballare e perdere la voce. Infine, la notte più lunga dell’anno, quella di San Silvestro, martedì 31 dicembre dalle ore 18 Musica a 360 gradi Tartana David Togni, dal pop ai tormentoni, dal rap al rock per aspettare il 2025 insieme.

“L’invito per i colligiani e per tutto il territorio è di venire a godersi la nostra piazza Arnolfo tutta illuminata, a ballare e divertirsi - sottolinea Valerio Peruzzi, assessore agli eventi e alle associazioni del Comune di Colle di Val d’Elsa. - A Capodanno l’Amministrazione comunale sarà presente con tutta la Giunta e il Sindaco per brindare insieme ai nostri concittadini al 2025 con l’obiettivo di condividere quel senso di comunità sul quale siamo tutti impegnati. Voglio ringraziare Jungle events per l’impegno dimostrato per aver creato un prodotto di qualità come avevamo pensato. Un ringraziamento a tutte le associazioni per aver realizzato un finale d’anno da non dimenticare. Questo è solo l’inizio perché siamo già al lavoro per la calendarizzazione degli eventi del 2025 così da poterli presentare nel mese di gennaio a tutta la cittadinanza”.

Il Capodanno in Val d’Elsa è un evento realizzato con il patrocinio dei Comuni di Poggibonsi, Radicondoli e Casole d’Elsa. Ingresso gratuito.

