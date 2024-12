Capodanno a Pistoia, al teatro Manzoniil concerto di congedo di Banditaliana

Pistoia saluta il 2024 e dà il benvenuto al 2025 con musica e divertimento, grazie al cartellone di eventi di Pistoia Città del Natale e Fine d’anno in città.

Martedì 31 dicembre l'appuntamento per i bambini (dai 3 anni) e le loro famiglie è al Funaro, alle 17 e alle 22, con Ode alla Vita di e con Manuela Pesce e Davide Doro della pluripremiata compagnia Rodisio, attiva sin dal 2005 e presente nei teatri e festival di tutto il mondo (i suoi spettacoli sono tradotti in 10 lingue). Un linguaggio scenico, quello della compagnia, che si nutre di quotidianità, per farne emergere gli aspetti più sorprendenti, tra ironia, leggerezza ed intelligenza, animato da un’idea di apertura e condivisione che cerca la sua crescita nel viaggio e nel contatto con lingue, culture e pubblici differenti.

“Finale col botto” al Teatro Manzoni, alle ore 21.30: dopo 30 anni di musica insieme, Banditaliana, nata nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi ed affermatasi negli anni come uno dei gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale, ha deciso, in tutta amicizia, di sciogliersi e di festeggiare questo evento con un concerto finale a Pistoia, proprio dove il loro percorso artistico ha avuto inizio.

Il countdown sarà in piazza del Duomo, dalle 23 con Crazy 90s: il party anni ‘90 più pazzo che c’è a cura di On Stage Spettacoli, reduce da tantissimi sold out in tutta Italia. Si potrà ballare sui grandi successi della musica dance degli anni novanta, con la presenza, sul palco, di dj, vocalist, ballerine, mascotte e tantissimi effetti. A mezzanotte auguri del sindaco Alessandro Tomasi e brindisi al Nuovo Anno, a seguire, fino alle 1, la seconda parte della serata (ingresso libero, fino ad esaurimento posti).

Il cartellone “Fine d’anno in città”, è messo a punto dalla Fondazione Teatri di Pistoia con il Comune di Pistoia, il sostegno di Fondazione Caript e con il contributo di Toscana Energia e Esselunga (info: www.teatridipistoia.it, www.comune.pistoia.it)

Il 1 gennaio 2025 l'appuntamento, per i più piccoli è in piazza del Duomo, al pomeriggio, (dalle 14.30 alle 18) per il Capodanno dei bambini organizzato dalla sezione di Pistoia dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Onlus in collaborazione con il Comune di Pistoia. Sarà allestito il percorso educativo Pompieropoli: bambini potranno calarsi nei panni del pompiere per un giorno, simulando le attività di un vero intervento, affronteranno, in tutta sicurezza, la scala, la pertica e il tunnel, per poi spegnere un vero fuoco: al termine riceveranno l’ambito Diploma di Vigile del Fuoco junior.

Per Ode alla vita e Gran Festa di Banditaliana biglietti in vendita alla Biglietteria del Teatro Manzoni 0573 991609 - 0573 27112 e online.

