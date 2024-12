'A Natale comprArtigiano!', l'iniziativa di Firenze per far crescere l'artigianato locale

C'è un modo speciale per fare i regali di Natale e contribuire alla crescita del proprio territorio. A Firenze ne sanno qualcosa e per il 2024 ecco il grande ritorno di “Firenze Creativa Christmas: a Natale comprArtigiano!”.

La campagna promozionale è realizzata da Artex e promossa dal Comune di Firenze. Ha l'obiettivo di sensibilizzare all'acquisto di prodotti dell’artigianato fiorentino, local e sostenibili in occasione del Natale. In modo tale da comprare a chilometro zero e quindi dare un contributo importante alla propria città.

La creatività a Firenze di certo non manca, né adesso né nella Storia... Se poi la si unisce a qualità come innovazione e bellezza, Firenze diventa il posto ideale per comprare artigiano e fare regali di Natale preziosi.

L’iniziativa prevede una mappa delle città con le oltre 100 botteghe fiorentine che fanno parte del progetto, la campagna social #comprArtigiano con l’invito a comprare prodotti Made in Florence da mettere sotto l’albero e la vetrina on line di Natale per scoprire le meraviglie realizzate dagli artigiani.

Un'iniziativa sposata appieno da Jacopo Vicini, assessore allo sviluppo economico a Firenze: “La capacità che da secoli distingue Firenze nel mondo è quella di unire creatività, innovazione, qualità, pensiero e bellezza nei prodotti che nascono qui nel nostro territorio abbiamo una tradizione artigiana che da sempre ha in sé la vocazione ad anticipare i tempi, a far tesoro di saperi tramandati per sviluppare idee nuove e dar vita al futuro. Firenze è creativa per sua natura”.

Acquistare responsabile si può, anzi, è consigliato: si comprano bellissimi regali e si fa crescere l'artigianato locale.

Così Elisa Guidi, coordinatrice di Artex: “Per Natale invitiamo i fiorentini e i visitatori della città a fare acquisti responsabili, sostenibili e di qualità: acquistando presso gli artigiani fiorentini regali unici, fatti con passione e che durano nel tempo, si sostengono le botteghe e si valorizza il saper fare locale. Grazie al progetto Firenze Creativa e alle sue azioni, sarà possibile conoscere e visitare le eccellenze artigiane fiorentine che portano avanti la tradizione dell’artigianato a Firenze”.

www.firenzecreativa.it

LA MAPPA