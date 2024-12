Use Basket in lutto: scomparso Alberto Alderighi

E’ una giornata triste per la grande famiglia biancorossa dell'Use Basket. E' morto Alberto Alderighi, dirigente biancorosso per molti anni e persona legatissima alla società. L’arrivo all’Use era stato il coronamento di una lunga carriera nel mondo dello sport empolese, cinquanta anni di attività che lo hanno visto protagonista in discipline diverse.

Era stato a lungo dirigente dell'Empoli calcio oltre che della Cerretese e del Vinci. Era stato poi impegnato nella pallavolo come presidente della Sestese femminile, nell'automobilismo, nel rally ed infine, come detto, nella nostra Use. Proprio per questa sua lunga militanza nello sport, aveva ricevuto nel 2020 il premio Aramini quale personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città.

All’Use si era avvicinato in punta di piedi. Col suo stile pacato e sereno aveva iniziato la sua attività nello staff dirigenziale della prima squadra diventando subito un punto di riferimento per tutti grazie anche alla grande professionalità che gli veniva dai suoi trascorsi. Anche quando la malattia lo aveva costretto lontano dal palazzetto aveva continuato ad essere vicino all’Use informandosi sempre sui risultati e su quanto avveniva in via Martini.

Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use si stringono attorno alla famiglia in questo difficile momento.

Grazie di tutto Alberto.

I funerali di Alberto saranno celebrati lunedì 30 dicembre alle 10.30 nella cappellina della Rsa Chiarugi di via Guido Monaco