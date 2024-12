Accoltellato nella notte a Campi Bisenzio, muore un 17enne certaldese

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto dopo essere stato accoltellato a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Avrebbe compiuto tra pochi mesi 18 anni. Il corpo, scoperto intorno alle 5 del mattino vicino a un supermercato in via dei Tintori, appartiene a un cittadino italiano di origini straniere residente nella zona.

Si tratta di Maati Moubakir, nato a Certaldo. Il ragazzo abitava nel paese del Boccaccio con il padre, cittadino italiano di origine magrebina e la madre italiana di Certaldo. Aveva anche una sorella minore.

Il 17enne, da quanto appreso, era ben inserito nel contesto della comunità certaldese. Aveva interrotto gli studi e attualmente frequentava alcuni corsi di formazione a Poggibonsi per l'avviamento al lavoro. In passato aveva giocato anche a calcio nelle giovanili del Certaldo e poi del Gambassi Terme.

Pare che il ragazzo fosse seguito dai servizi sociali per alcuni disagi familiari e personali. Il 17enne in paese viene descritto come "un bravo ragazzo".

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto durante una lite scoppiata in strada. I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili, analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

