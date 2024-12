Assenza opposizione durante approvazione DUP e Bilancio, Guazzini (Gruppo Misto): "Gesto strumentalizzato, sindaco arrogante"

Ho letto e riletto con attenzione le sue considerazioni sull'assenza delle opposizioni all'approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio, che abbiamo motivato politicamente una settimana fa, ma che il primo cittadino ha letteralmente strumentalizzato.

1. Le opposizioni non sono in vacanza perché la sottoscritta domani è al lavoro e per la prima volta nel mio percorso istituzionale disertero' la seduta consiliare per motivi politici ampiamente chiariti. Se Giglioli sa di qualche consigliere in vacanza faccia nome e cognome, altrimenti taccia;

2. E quale invece la motivazione di tutti i consiglieri di maggioranza che non si sono presentati alla seduta dello scorso lunedì? Forse perché si discutevano argomenti che non erano di loro interesse?

3. Ribadisco che la modalità con cui la giunta ha proposto l'approvazione del dup e del bilancio dimostra una scarsa considerazione del consiglio e del suo ruolo, perché approfondire, studiare oltre 300 pagine e la destinazione di circa 55 milioni di euro comporta di prendere le cose in seria considerazione e non in modo superficiale

Sarei contenta di sapere quanti dei consiglieri che domani approveranno i documenti più importanti della legislatura, li conosceranno adeguatamente, dal momento che tutti sono praticamente alla loro prima esperienza amministrativa;

4. Molti comuni hanno approvato dup e bilancio in questi giorni: è una motivazione che non sta né in cielo né in terra. Perché Giglioli non ci dice qual è stato il percorso di approvazione in regione, dove la manovra finanziaria, seppure in bozza, è stata consegnata ai consiglieri il 16 di luglio, o al Comune di Pisa dove il PD è all' opposizione ma è stato messo nelle condizioni di presentare qualche centinaio di emendamenti? Noi chiedevamo infatti di avviare una discussione a partire dal mese di ottobre anche con documenti in bozza;

5. È un dup in continuità perché questo hanno scelto gli elettori: questa è l'affermazione del sindaco che conferma la sua arroganza. Si dimentica però di dire che per ben due volte e per la prima volta dal dopoguerra, è andato al ballottaggio, segno di una sua debolezza personale e del PD più in generale;

6. Il dup è un libro dei sogni, a partire dal piano delle opere pubbliche, perché nella stragrande maggioranza non vi è la certezza dei finanziamenti. Tra un anno vedremo di quelle opere previste quanti cantieri saranno aperti.

Cita la scuola di Ponte a Elsa che si trascina da oramai cinque anni nel piano delle opere pubbliche e quando sarà conclusa, verosimilmente nell' anno scolastico 2026- 2027 speriamo che ancora ci sia il numero adeguato di studenti;

7.Non si aumenteranno le tasse: mi pare il minimo con un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro, il sindaco voleva anche aumentare le tasse?

Inoltre della tari ad oggi non sappiamo se aumenterà o meno, per ha tariffa sarà approvata entro il 30 aprile;

8.Se Giglioli continuerà sulla strada dell'arroganza e di una scarsa considerazione del Consiglio ed in particolare delle opposizioni che hanno tutta la volontà di portare il loro contributo, avrà altri 4 anni molto duri.

