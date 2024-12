Lettera dal Vaticano per don Andrea Cristiani per il 50esimo di ordinazione

Il giorno 7 dicembre, giorno in cui ricorreva il 50esimo di ordinazione di Don Andrea, la segreteria di Stato invia una lettera in cui si impartisce la benedizione del Papa, unita al dono di una bellissima corona del rosario e una foto autografata dal Santo Padre. La lettera, nella quale si menziona di aver ricevuto anche il libro “ il Fuorilegge“ precedentemente inviato al papa in bozza, sottolinea prorio la misericordia di Dio e il ritorno a Gesù, segno evidente di un suo apprezzamento.

Come Shalom siamo estremamente grati a Papa Francesco per la sua attenzione e vicinanza all’opera di don Andrea, per la sua benedizione e il suo prezioso dono.

