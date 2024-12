Tolleranza zero contro chi guida sotto alcol: nel Pisano ritirate 4 patenti nel weekend

Tolleranza zero contro chi guida sotto alcol. I Carabinieri di Pisa hanno intensificato i controlli stradali per prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza. Durante l’ultimo fine settimana, l’attività ha portato alla denuncia di quattro automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Nel dettaglio, nel territorio della Compagnia di Pisa, la Sezione Radiomobile ha fermato e denunciato due persone per guida sotto l’effetto di alcol. L’episodio evidenzia la necessità di mantenere alta l’attenzione anche nei centri urbani e nelle aree circostanti.

Analoghi controlli sono stati effettuati nella zona di San Miniato, dove altri due automobilisti sono stati denunciati dopo essere stati trovati alla guida con valori di alcol nel sangue oltre la soglia consentita.

L’operazione, svolta con l’ausilio di etilometri, rientra in un piano più ampio di prevenzione volto a scoraggiare comportamenti rischiosi e a proteggere l’incolumità degli utenti della strada. Nonostante le denunce, si precisa che, in base al principio di presunzione d’innocenza, le responsabilità degli indagati saranno accertate dalle autorità competenti nel corso del procedimento giudiziario.

