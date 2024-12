Capodanno a Firenze, Alia potenzia i servizi di raccolta rifiuti e pulizia in città

Con le festività in pieno svolgimento, Firenze sta vivendo giornate intense, accompagnate da un aumento significativo della produzione di rifiuti. Carta regalo, pacchi, bottiglie di spumante e avanzi alimentari sono solo alcuni dei materiali che richiedono una gestione accurata durante questo periodo. Alia Multiutility è pronta a intensificare i propri servizi per garantire una città pulita e accogliente, anche in un momento di così grande afflusso turistico.

Le stime per le festività di quest’anno parlano di oltre 1,2 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive della Regione, a cui potrebbero aggiungersi circa 300mila presenze nelle locazioni turistiche. Firenze, con quasi 500mila presenze previste, si conferma il centro principale dell’attrattività turistica toscana. Per accogliere i numerosi visitatori e cittadini, il Comune di Firenze ha organizzato un ricco calendario di eventi, tra cui 5 concerti in altrettante piazze della città: Santa Croce, Piazza della Signoria, Santissima Annunziata, Piazza del Carmine e Piazza del Duomo.

Per affrontare questo afflusso straordinario, Alia incrementerà il numero delle squadre che si dedicheranno alla pulizia del centro storico e dei quartieri coinvolti nei festeggiamenti. Durante la giornata di San Silvestro (mattina, pomeriggio e notte), saranno impegnati 73 mezzi di raccolta e spazzamento con relativi autisti e 139 operatori, ai quali si aggiungerà una squadra pronta a intervenire per gestire le emergenze a partire dalle ore 23 del 31 dicembre fino alle 5 del 1° gennaio.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini e dei turisti nel mantenere la città pulita e accogliente. L’invito rivolto a tutti è quello di adottare comportamenti responsabili, non abbandonare rifiuti per strada, tantomeno vetro e oggetti pericolosi, utilizzare i cestini presenti sul territorio e gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e agevolare le operazioni di pulizia dopo i festeggiamenti. Importante anche rispettare in maniera puntuale le regole della raccolta differenziata.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, i maggiori incrementi dei quantitativi riguarderanno i materiali da imballaggio. L’importante, in questo caso, è separare correttamente gli imballaggi ed evitare errori che possano compromettere la qualità della raccolta differenziata.

Per la carta, va ricordato che i giornali e la carta da pacchi possono essere conferiti nella raccolta della carta, ma attenzione agli scontrini, composti di carta chimica, da gettare nel residuo non differenziabile. Stessa destinazione per nastrini e fiocchetti che accompagnano i regali.

Alcune accortezze anche per quanto riguarda il vetro: solo bottiglie e vasetti nella campana stradale di colore verde, mentre i bicchieri di cristallo devono essere gettati nell’indifferenziato, così come il pirex e gli specchi. Importanti pure gli accorgimenti per la plastica: prima di essere buttati, gli imballaggi vanno sempre svuotati. Mentre i giocattoli rotti vanno portati all’isola ecologica o conferiti con l’indifferenziato.

Per avere maggiori dettagli è possibile consultare la sezione ‘Dove lo butto’ sul portale www.aliaserviziambientali.it, oppure su Aliapp, l’applicazione di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, che permette ai cittadini di effettuare una ricerca del materiale da conferire, inviare segnalazioni di vario genere (comprese quelle relative ai rifiuti abbandonati), prenotare un ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari della raccolta nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta, scoprire il punto di raccolta più vicino, richiedere un servizio commerciale e tanto altro.

Fonte: Alia Servizi Ambientali - Ufficio stampa

