Lunedì 6 gennaio arriva la Befana a Castelfiorentino, con il corteo dei Re Magi a cavallo

Lunedì 6 gennaio è grande festa a Castelfiorentino, quando in concomitanza con i negozi aperti (“saldi” già iniziati dal 4 gennaio) le vie del centro cittadino saranno animate dalla presenza della Befana, dal Corteo dei Re Magi a cavallo e da giochi e spettacoli per la gioia di tutti i bambini.

Avvio in Piazza Grandi dalle ore 15.00 (Chiesa di Santa Maria della Marca) con il Corteo dei Re Magi a cavallo, accompagnati per l’occasione dai figuranti di “Passi di Luce” e dai musici e sbandieratori delle contrade San Pierino e Le Botteghe di Fucecchio, che percorreranno il seguente itinerario: Via Benozzo Gozzoli, Piazza Cavour, via Garibaldi, Corso Matteotti, Piazza Gramsci, via Vittorio Veneto, via Tilli e infine Piazza del Popolo, dove si terrà la cerimonia della deposizione dei doni al cospetto della Natività (presepe di fronte alla Chiesa di San Lorenzo).

Intorno alle 15.30, in Piazza Gramsci, inizierà la distribuzione delle calze (con contributo) nell’apposito stand allestito dalle associazioni, e alle 16.00 – dopo il consueto giro di distribuzione di dolciumi alle case di riposo - farà la sua comparsa anche la Befana, che a bordo di un mezzo di trasporto quanto mai singolare percorrerà le vie del centro commerciale naturale con i suoi misteriosi aiutanti, disponibile come sempre per una foto ricordo o per distribuire caramelle, in un’atmosfera di allegria e divertimento per tutti i bambini. Ci sarà l’opportunità di seguire le “tracce” della Befana anche nei negozi che hanno aderito all’iniziativa

Alle 16.50 appuntamento in Piazza Gramsci di fronte al Teatro, dove i bambini potranno partecipare bendati al gioco della “pentolaccia”, e alle 17.00 assistere allo spettacolo “Barba Fantasy Show” in programma al Teatro del Popolo. Uno spettacolo in cui il pubblico diventa protagonista insieme a un irriverente omino vestito di rosso, con una barba fantastica e fantasiosa che è al tempo stesso maschera e fonte di ispirazione.

Nella parte alta, possibilità di visitare “La via dei Presepi” con oltre venti presepi artistici e artigianali realizzati dai presepisti castellani nell’ambito di “Terre dei Presepi”: dal “Presepe meteorologico” a quello luminoso; dai presepi artigianali disseminati per le vie del centro a quelli presenti nell’ex carcere mandamentale (via Tilli). Tra questi, ricordiamo il “Presepe tecnologico” (allestito con monitor e cellulari, che riporta il messaggio “più passione, meno connessione. Meno rete, più fede”) e il presepe “Una porta aperta sulla speranza”, realizzato dagli alunni delle scuole primarie e d’infanzia del Comprensivo insieme alle scuole d’Infanzia paritarie “San Giuseppe” e “Santa Maria Goretti”, che colpisce soprattutto per i pellegrini, numerosi e di tante nazionalità: un modo per riunire l’umanità intera, in cammino per trovare il senso e la bellezza della propria vita.

“Un’Epifania castellana all’insegna della socialità e della spiritualità - sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - che vede protagonista questa collaborazione virtuosa tra tante associazioni che sono presenti nel nostro territorio, le quali con la loro sensibilità conferiscono ricchezza e valore aggiunto a questa festa, in cui convivono l’attenzione dedicata al divertimento dei bambini e lo spirito più autentico di questa ricorrenza, rappresentata dall’arrivo dei Magi e dalla “Via dei Presepi”.

Fonte: Ufficio Stampa

