Piu Certaldo denuncia "l'ennesimo incidente sulla SR 429"

"Purtroppo la mancanza di previsioni urbanistiche adeguate, non consente in questa compagine, di sviluppare soluzioni alternative alla chiusura del Ponte sul Fiume Elsa. Sarebbe stato opportuno subordinare i lavori del Ponte al completamento della nuova 429, ma pare che non ci sia la volontà di completare i lavori neppure nel 2025. La data delle Elezioni Regionali si avvicina, speriamo che questo serva da stimolo ai nostri amministratori per alzare l’attenzione sulla Val D’Elsa ed in particolar modo sul cantiere della SR 429. Non solo carenza infrastrutturale, la nuova 429 sta contribuendo negativamente alla gestione del rischio idraulico nel tratto che attraversa Certaldo, a monte segando la cassa d’espansione de Le Stallacce, ubicata in destra idraulica del Fiume Elsa, più avanti a causa del terrapieno eretto in località “Pian di Sotto” che impedisce il deflusso delle acque di piena. Quanto ancora i certaldesi potranno sopportare tutto questo?", così in una nota il gruppo Più Certaldo in merito all'incidente di oggi sulla 429 nella quale un camion si è ribaltato.

